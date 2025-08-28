انطلاق “مؤتمر السليمانية للتحالف الديمقراطي في العالم العربي”

بحضور سياسي عراقي وعربي ودولي واسع، وبرعاية “الاتحاد الوطني الكردستاني”، انطلقت في مدينة السليمانية، عاصمة الثقافة في إقليم كردستان، أعمال “مؤتمر السليمانية للتحالف الديمقراطي في العالم العربي”.

ويسعى “التحالف الديمقراطي الاجتماعي في العالم العربي”، وهو تجمع سياسي واجتماعي، إلى تعزيز مبادئ الديمقراطية والعدالة الاجتماعية في إطار أنظمة حكم ديمقراطية معتدلة.

ويتبنّى هذا التحالف رؤية اجتماعية واقتصادية تتوازن بين السوق الحر والتدخل الحكومي، لضمان التوزيع العادل للثروة وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين دون استثناء.

ويحضر الجلسة الافتتاحية للمؤتمر شخصيات سياسية رفيعة المستوى، منها رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، ورئيس “الاتحاد الوطني الكردستاني” بافل جلال طالباني، وقادة “التحالف الديمقراطي في العالم العربي”، ورؤساء الأحزاب الكردستانية والعراقية.

المصدر: موقع المنار