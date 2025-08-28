“الريجي”: ضبط مصنوعات تبغية مهرَّبة ومزوَّرة في طرابلس وعكار

أعلنت إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية “الريجي” في بيان لها، الخميس، أنها “واصلت جهودها لمكافحة المصنوعات التبغية المهرَّبة والمزوَّرة، ونفّذ جهازها لمكافحة التهريب، في هذا الإطار، عمليات دهم في مناطق البيرة وتل عباس وتل حياة وعمارة البيكات في عكار وطرابلس”.

وقال البيان “أسفرت هذه العمليات عن ضبط كميات من السجائر المهرَّبة والمعسَّل المهرَّب والمزوَّر، والتبغ المستورد، بالإضافة إلى السجائر الإلكترونية (vape)”، وتابع: “سُطِّرت محاضر ضبط بالمخالفين، يُنظر فيها أمام القضاء المختص”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام