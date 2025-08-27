عربي وإقليمي

حماس: احتجاز الاحتلال لجثامين شهدائنا جريمة نكراء تتطلب تحركاً دولياً عاجلاً

بمناسبة اليوم الوطني لاسترداد جثامين الشهداء، دانت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” احتجاز الاحتلال الإسرائيلي لجثامين أبناء الشعب الفلسطيني، واصفة هذا السلوك بأنه “جريمة صهيونية نكراء تكشف ساديته ووحشيته”، ودعت المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لفضح الاحتلال والضغط عليه لاستعادة جثامين الشهداء.

وأشارت الحركة في بيانها إلى أن الاحتلال يواصل احتجاز نحو 726 شهيداً في “مقابر الأرقام” وثلاجات خاصة، بعضها منذ عشرات السنين، وسط تصعيد غير مسبوق خلال حرب الإبادة الوحشية المستمرة منذ نحو ثلاثة وعشرين شهراً. وأكدت أن هناك أعداداً أخرى من الشهداء في قطاع غزة لم يُوثَّق مصير جثامينهم بعد، ما يفاقم حجم الجريمة وبشاعتها.

وأكدت “حماس” أن الجرائم والانتهاكات الخطيرة بحق جثامين الشهداء منذ السابع من أكتوبر 2023 تشكل خرقاً فاضحاً لكل القوانين الدولية والإنسانية، التي تكفل حقوق الموتى وتحمي كرامتهم. وأضافت أن سياسة الاحتلال في احتجاز الجثامين والعبث بها تأتي ضمن منظومة القمع والإرهاب الصهيونية الرامية لمعاقبة العائلات الفلسطينية ومنعها من حقها المشروع في دفن أبنائها بكرامة.

وشددت الحركة على أن المقاومة الفلسطينية أظهرت أصالة قيمها الإنسانية والأخلاقية في التعامل مع جثامين أسرى العدو خلال عملية التبادل الأخيرة، في مقابل استمرار حكومة الاحتلال بارتكاب جرائم سادية بحق الشهداء والأسرى، مؤكدة أن هذا الكيان يستوجب العزل والمقاطعة والمحاسبة الدولية.

ودعت “حماس” الأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية والإنسانية إلى التحرك الجاد والضغط على الاحتلال لإلغاء سياسة “مقابر الأرقام” ووقف احتجاز جثامين الشهداء، وضمان حق الشعب الفلسطيني في تكريم أبنائه الذين يظلون رموزاً للتضحية والدفاع عن الأرض والمقدسات.

المصدر: موقع حماس