رئيس لجنة الاعلام والاتصالات ابراهيم الموسوي يطالب باستدعاء السفيرة الاميركية

تقرير: علي عواضة
تعليقًا على الإهانة التي وجهها المبعوث الأميركي توم براك للإعلاميين من على منبر قصر بعبدا، أصدر رئيس لجنة الإعلام والاتصالات في البرلمان اللبناني النائب إبراهيم الموسوي بيان ادانة واستنكار معتبرا ان منطق السفاهة والاستعلاء الأميركي الذي عبّر عنه موفد الوصاية الأميركية توم باراك بحق الإعلاميين اللبنانيين في القصر الجمهوري في بعبدا والإهانة الفادحة التي وجهها إليهم لم يعد مفاجئاً ، فهذا الموفد يجسّد بأمانة مطلقة حقيقة الولايات المتحدة الأميركية وجوهر الفلسفة العدوانية المتوحشة التي تأسست عليها