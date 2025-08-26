رئيس لجنة الاعلام والاتصالات ابراهيم الموسوي يطالب باستدعاء السفيرة الاميركية

تقرير: علي عواضة

تعليقًا على الإهانة التي وجهها المبعوث الأميركي توم براك للإعلاميين من على منبر قصر بعبدا، أصدر رئيس لجنة ‏الإعلام والاتصالات في البرلمان اللبناني النائب إبراهيم الموسوي بيان ادانة واستنكار معتبرا ان منطق السفاهة والاستعلاء الأميركي الذي عبّر عنه موفد الوصاية الأميركية توم باراك بحق الإعلاميين ‏اللبنانيين في القصر الجمهوري في بعبدا والإهانة الفادحة التي وجهها إليهم لم يعد مفاجئاً ، فهذا الموفد يجسّد بأمانة مطلقة حقيقة الولايات ‏المتحدة الأميركية وجوهر الفلسفة العدوانية المتوحشة التي تأسست عليها