جولة موفدين أمريكيين في بيروت.. إملاءات وفوقية وإهانات للصحافيين

أعلن رئيس الجمهورية، العماد جوزاف عون، التزام لبنان الكامل باتفاق وقف الأعمال العدائية، إضافة إلى التزام الحكومة بالورقة الأمريكية المتعلقة بالسلاح.

وخلال استقباله وفدًا أمريكيًا بحضور الموفد توم براك، تمنّى الرئيس عون على الجانب الأمريكي متابعة الاتصالات مع الجهات المعنية كافة لدعم مساري إعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي وتسريعهما، وفق بيان صادر عن رئاسة الجمهورية.

وأكد عون التزام لبنان بورقة اتفاق وقف إطلاق النار بكامل بنودها، مشيدًا خلال لقائه الوفد الأمريكي برئاسة المبعوث توم براك بموقف الإدارة الأمريكية الداعم للبنان، ومثمنًا ما صدر عن أعضاء الوفد من مواقف تعكس المقاربة الأمريكية تجاه لبنان.

لاحقًا، انتقل الوفد الأمريكي إلى عين التينة، حيث التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري، قبل أن يغادر من دون الإدلاء بأي تصريح.

وفي مشهد أثار جدلًا واسعًا، وجّه المبعوث الأمريكي توم براك عبارات مهينة للصحافيين أثناء المؤتمر الصحافي الذي عقده بعد لقائه رئيس الجمهورية في القصر الجمهوري.

وأفادت المعلومات بأن براك أبدى انزعاجه من سير المؤتمر، مهددًا بإنهائه في حال لم يلتزم الصحافيون بالهدوء، مستخدمًا تعبيرًا وصف فيه تصرفاتهم بأنها “حيوانية”، وفق تعبيره.

وقد أثارت هذه الإهانة ردود فعل غاضبة وشاجبة على شبكات التواصل الاجتماعي من قبل صحافيين ومواطنين، الذين اعتبروا ما جرى إساءة مرفوضة.

المزيد من التفاصيل مع مراسلتنا منى طحيني.

