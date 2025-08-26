عربي وإقليمي

عشرات المعتقلين واقتحامات تطال الخليل ونابلس ورام الله وجنين في الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، سبعة مواطنين من محافظة الخليل، بينهم أسرى محررون، عقب مداهمة وتفتيش منازلهم.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بني نعيم شرق الخليل، واعتقلت ثلاثة أسرى محررين، هم: جهاد محمد يوسف خضور، حسن هاشم ارميلات، ومصلح بلوط، وسط إطلاق نار حي في الأحياء، ما ألحق أضرارًا بعدد من المنازل.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال داهمت بلدة حلحول، واعتقلت المواطنين معتز أبو عصبة وعماد البو، كما اعتقلت نور الدين عمرو من بلدة دورا، وتامر سعيد أبو عياش من بلدة بيت أمر.

وفي محافظة نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم ستة مواطنين عقب مداهمة منازلهم وتفتيشها. وأفادت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم بلاطة، واعتقلت كلاً من: أحمد البوهي، أحمد الحنجوري، ومحمد أبو زيتون، كما اعتقلت محمد دويكات، وإبراهيم دويكات من بلاطة البلد، إضافة إلى نور مبروك من مخيم العين.

كما اعتقلت قوات الاحتلال أربعة مواطنين بينهم طفلان من قرية دير أبو مشعل غرب رام الله، بعد اقتحام عدد من المنازل والعبث بمحتوياتها. وأوضحت المصادر أن المعتقلين هم: عمر سامر فوزي عطا، سائد جمعة عارف، والطفلان داود سائد داود ربيع، ومحمد تيسير زهران، ويبلغان من العمر 15 عامًا.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال، بعد منتصف الليلة، مدينة طوباس بعد خروجها من حاجز تياسير العسكري، وانتشرت في عدة أحياء. وكان الاحتلال قد اقتحم في وقت سابق قرية عاطوف، وانتشرت قوات مشاة فيها، إضافة إلى اقتحام أطراف بلدة طمون جنوب شرق طوباس.

كما اعتقلت قوات الاحتلال خمسة مواطنين من بلدة عرابة جنوب جنين، وهم: غيث العارضة، علي مرداوي، علي الشيباني، معتصم الصباح، وعباس أبو صلاح، عقب مداهمة منازلهم وتفتيشها. وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال احتجزت عددًا كبيرًا من الشبان في ديوان موسى، وحققت معهم ميدانيًا، بينهم الأسير المحرر محمد العارضة.

وفي مسافر يطا جنوب الخليل، هاجم مستوطنون رعاة الأغنام في قرية المفقرة، وحاولوا سرقة عدد من الأغنام قبل أن يتصدى لهم المواطنون ونشطاء أجانب. وأفاد الناشط أسامة مخامرة بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب معاذ الحمامدة، واحتجزت اثنين من النشطاء الأجانب.

إلى ذلك، أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين بجروح ورضوض إثر اعتداء قوات الاحتلال عليهم قرب مدخل بلدة إذنا غرب الخليل، حيث أطلقت القوات قنابل الصوت باتجاههم.

كما اعتقلت قوات الاحتلال شابًا من مخيم عقبة جبر جنوب أريحا، وهو إبان خليل عبد العزيز أبو داهوك (19 عامًا)، عقب مداهمة منزله. واقتحمت كذلك بلدتي تقوع والعساكرة في محافظة بيت لحم، وداهمت منزلي المواطنين وائل نايف البدن، ووليد أحمد عساكرة، دون الإبلاغ عن اعتقالات.

المصدر: موقع المنار