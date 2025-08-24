عربي وإقليمي

غزة | الإبادة مستمرة لليوم الـ 688 على التوالي

في اليوم الـ688 من حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة استشهد 58 فلسطينياً منذ فجر أمس السبت بنيران جيش الاحتلال بحسب مصادر طبية، بينما نسفت قوات الاحتلال مباني سكنية في مدينة غزة.

وفي تفاصيل العدوان فقد أكدت مصادر طبية استشهاد العديد من المواطنين وإصابة العشرات جراء قصف العدو الإسرائيلي على مناطق مختلفة من قطاع غزة منذ فجر اليوم السبت.

واستشهد مواطن برصاص قوات جيش الاحتلال قرب محور “نتساريم” وسط قطاع غزة.

كما شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وقصفت مدفعية الاحتلال شمال وشرق وجنوب مدينة غزة.

وواصل جيش الاحتلال نسف منازل وتفجير روبوتات مفخخة في جباليا البلد شمال غزة.

واستشهد طفل جراء قصف طيران الاحتلال لبناية سكنية في شارع الثلاثيني بحي الصبرة جنوبي مدينة غزة.

وشنّ طائرات الاحتلال الحربية غارة جنوب مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

إلى ذلك، شن طيران الاحتلال الحربي غارة على المناطق الجنوبية لحي الصبرة بمدينة غزة.

ونسف جيش الاحتلال مبانٍ سكنية في منطقة الزرقا شرق حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة

ونفذ جيش الاحتلال عمليات نسف للمبان السكنية في الحي السعودي غرب مدينة رفح.

هذا وقصفت مدفعية جيش الاحتلال حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، ومخيم جباليا ومنطقة جباليا النزلة، ومخيم البريج شمالي ووسط القطاع.

كذلك، أصيب مواطن بقصف الاحتلال محيط مفترق الغفري في شارع الجلاء، بمدينة غزة.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي بدعم أمريكي مطلق حرب إبادة جماعية على قطاع غزة، خلفت حتى الآن – وفق وزارة الصحة- إلى 62,622 شهيدًا و157,673 إصابة، وأكثر من 10 آلاف مفقود، ومجاعة أودت بحياة العشرات، فيما يعيش أكثر من مليوني فلسطيني في ظروف نزوح قسري وسط دمار شامل.

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام