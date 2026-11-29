باسيل: من جنوب لبنان الدامي إلى سوريا العزيزة تتعدد أشكال العنف لكن الضحية واحدة

قال رئيس “التيار الوطني الحر” في لبنان النائب جبران باسيل إن “مشاهد تعذيب المواطن السوري المسيحي ماهر سنكري تستوجب استنفار كلّ ضمير حي”، وتابع “نطالب السلطات السورية التحرّك الفوري لإنقاذ حياته ومحاسبة خاطفيه وحماية جميع المواطنين السوريين”.

واعتبر باسيل الاحد “لا مستقبل لمشرق يُقتل فيه الإنسان بسبب هويّته، أو يُستباح فيه الضعيف لأنّه لا يملك سلاحاً أو يحظى بحماية”، وتابع “من جنوب لبنان الدامي، إلى سوريا العزيزة، تتعدّد أشكال العنف، لكنّ الضحية واحدة: الإنسان وحقّه في الحياة والأمان والكرامة”، واكد “لا سلام ولا امان ولا طمأنينة مع الاحتلال ومع التطرّف”.

وقال باسيل “نريد مشرقاً يحتمي فيه الإنسان بالقانون والمساواة، لا مشرقاً يحتاج فيه الإنسان إلى طائفته لتحفظه او لسلاحه ليحميه”، وتابع “لا يجوز الصمت عن خطف او تعذيب او قتل اي مواطن بسبب معتقده او مذهبه، والّا فانّ الجريمة ستطالنا كلّنا، مسلمين ومسيحيين، عرباً ومشرقيين، لبنانيين وسوريين”.

المصدر: موقع المنار