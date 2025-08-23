لبنان

الاحتلال يواصل خروقاته جنوب لبنان وسقوط مسيّرة في بنت جبيل

تواصلت الاعتداءات الإسرائيلية على مناطق جنوب لبنان، في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم منذ تشرين الثاني من العام الماضي.

وأفاد مراسل المنار بأن أطراف بلدة كفرشوبا تعرضت لإطلاق نار مصدره موقع العدو الإسرائيلي في رويسات العلم بمرتفعات البلدة. كما ألقت طائرة مسيّرة إسرائيلية معادية قنبلة صوتية استهدفت أحد رعاة الماشية في البلدة.

وفي سياق متصل، أفاد مراسلنا بسقوط مسيّرة إسرائيلية معادية في مدينة بنت جبيل.

وفي إطار الخروقات الجوية، أفاد مراسل المنار بأن المسيرات الإسرائيلية المعادية حلقت في أجواء البقاع الشمالي. كما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن الطيران المسير الإسرائيلي حلق صباح اليوم بشكل مكثف في أجواء بلدة البيسارية وجوارها جنوبي لبنان.

المصدر: موقع المنار