الصحف

عناوين واسرار الصحف اللبنانية ليوم السبت 23 آب/أغسطس 2025

العناوين

صحيفة الأخبار:

القطاع ودرسدن صورتان للهمجيّة الغربية: الغزيّ.. إذ يكتب “أدب النجاة” في زمن القتلة

هل بدأ الدروز التمرّد على الزعامة الجنبلاطية؟

الحمرا بعد زياد: نهاية فصل في تاريخ الشارع

إيجارات الدولة: مزراب هدر بملايين الدولارات سنويًا.. هل تُقفِله الحكومة؟

80% من مدارس الشمال مُستأجرة: حلول نظرية لـ”التربية”.. ولا تمويل

صحيفة البناء:

مشروع برّاك لعرض الجنوب في السوق العقاري يتفاعل بانتظار موقف الحكومة

ترامب يقيل رئيس استخباراته العسكرية بسبب رفضه الترويج لتدمير قدرات إيران

نتنياهو يضغط لتسريع احتلال غزّة بجيشه المتهالك والمقاومة منفتحة على التفاوض

صحيفة اللواء:

التباعد الداخلي على حاله بانتظار أجوبة “إسرائيل” مع براك الاثنين

عون يبحث مع هيكل خطة حصر السلاح.. وجعجع عند سلام: من يعرقل قيام الدولة هو الخاسر

الأمم المتحدة تعلن المجاعة رسميًّا

الاحتلال يضغط عسكريًّا على المدينة مطالبًا باستسلام حماس

الصين تسعى لتعزيز الاستقرار ومواجهة الهيمنة في قمة منظمة شنغهاي

اتفاق إيراني أوروبي لاستئناف المحادثات

عقوبات أميركية على شبكات وسفن لتعاملها مع النفط الإيراني

صحيفة الديار:

مضمون ورقة الجيش يطمئن الثنائي ويرسم مسار المرحلة المقبلة

خطاب مفصلي لبري في 31 آب.. جعجع: للالتزام بقرارات الحكومة

رفض أميركي للافراج عن إرهابيين يطالب بهم الشرع

غزّة تُقصف والضفّة تُقسّم.. “إسرائيل” بلا رادع

أربعة أيام وأقساط متصاعدة: التعليم في لبنان بين لعبة ماليّة وتراجع المستوى

صحيفة الجمهورية:

نيويورك تايمز: مراقبون عالميون يؤكدون وجود مجاعة في غزّة

حراكات واتّصالات لترميم العلاقات

“إيجابيات نظرية” “إسرائيلية” لبراك

مناطق ترامب لـ”رفاهية السلام” من غزّة إلى الناقورة

صحيفة النهار:

معطيات سلبية عن الرد “الإسرائيلي” وبراك وأورتاغوس عائدان

كسر القطيعة بين بعبدا والثنائي وجعجع في زيارة دعم للسرايا

صحيفة الشرق:

بري بحث مع أبو الحسن وطوق في المستجدّات السياسية

فضل الله: لتعد الحكومة النظر بقرارها وآن للبنانيين وعي مخاطر المرحلة

رئيس الجمهورية يعمل لرأب الصدع الداخلي.. وجعجع في السراي داعمًا

الاسرار

صحيفة البناء:

خفايا

تعتقد مصادر دبلوماسية أوروبية أن نتيجة المساعي الأميركية بين لبنان و”إسرائيل” لن تكون أفضل من نتائج مساعي أميركا بين سورية و”إسرائيل”، وأن المبعوث الأميركي توماس باراك مجرد وسيط عقاري يحمل محفظة سندات المستثمرين الذين وعدهم بمشروع عقاري كبير في الشرق الأوسط أقفلت الطريق أمامه في غزّة ويسعى لتسويقه في لبنان بتحويل عشرات القرى الحدودية اللبنانية إلى منطقة أمنية “إسرائيلية” عازلة خالية من السكان مدمرة البيوت تُقام فيها مشاريع عقارية. وفي سورية أقنع الحكم الجديد بتأجير الجولان لـ”إسرائيل” 25 سنة تتجدّد تلقائيًا، جمع تمويلها من مستثمرين يهود أميركيين وليس أمام لبنان إلا أحد خيارين إما أن يستسلم أو أن يواجه، وكلّ حديث آخر هو نوع من الاستسلام، وأن أوروبا التي تعترض على هذه المشاريع لن تستطيع فعل شيء ما لم يرفع لبنان الرسميّ صوته بالرفض العلني وبجرأة مهما كانت التبعات.

كواليس

استغربت مصادر إعلامية أن لا تصدر ردود أفعال وازنة على كلام رئيس الحكومة نواف سلام عن كيفية مواجهة خطر عدم التزام “إسرائيل” بالانسحاب ووقف الاعتداءات إذا تمّ نزع سلاح المقاومة وقوله إن ليس لدى لبنان إلا أن يراهن على أن “إسرائيل” سوف تلتزم وأن يكتفي بما عرضه الأميركي من إصدار إدانة عن مجلس الأمن الدولي إذا لم تلتزم “إسرائيل”. وقالت المصادر خطورة كلام سلام إنه يدعو للتأقلم مع بقاء الاحتلال واستمرار الاعتداءات ويكشف حقيقة أن ليس لدى الدولة أي خطة دفاعية بل ليس لديها الاستعداد للبحث بخطة دفاعية، ولذلك تهرّبت من أي نقاش تحت عنوان متفق عليه سابقًا وورد في بيانها الوزاريّ تحت عنوان الإستراتيجية الدفاعية. وقالت المصادر المستغرب أن يظهر أن رئيس الجمهورية موافق على كلام سلام، بعدما سبق وتعهّد في خطاب القسم بحوار حول إستراتيجية أمن وطني ووعد في حوارات إعلامية باعتماد قوة القوّة إذا لم تنفع قوة الحق وقوة القانون.

صحيفة اللواء:

همس:

تزايدت المخاوف من خطط مشبوهة في بعض المناطق الجنوبية، بانتظار أن يكون ما تحمله الدبلوماسية الأميركية مطمئنًا.

غمز:

نُقل عن مرجع عدم اطمئنانه إلى مسار التمديد لليونيفيل، قبل صدور القرار عن مجلس الأمن رسميًا الاثنين المقبل.

لغز:

لوحظ، عدم زيارة وفد حزبي، في إطار جولات على الحلفاء، لتيار مسيحي، بعد انتهاء البازار الرئاسي!

صحيفة الجمهورية:

أرسل أحد المسؤولين موفدًا إلى مسؤول سياسي ناقلًا تأكيدات بأنّ ليس في خلفية القرار أي توجه صدامي لأي طرف، فرد المسؤول قائلًا: لقد سبق واتّخذتم قرارًا بالصدام وانتهى الأمر.

أصدرت جهة سياسية تعميمًا داخليًّا بعدم التوجّه بالهجوم والانتقاد إلى أي من المراجع الرسمية، لأن هذا ما يُريده من يسعى إلى الفتنة في البلد.

تردّد أنّ قيادة مؤسسة عريقة أبلغت جهة حزبية أنها ستقدّم خطّة تنفيذية على أكثر من مرحلة، تبدأ من جنوب الليطاني وتستكمل بحوار.

