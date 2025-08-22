تقارير مصورة

قصف يمني يطال عمق الأراضي المحتلة.. أضرار وإصابات وتوقف حركة الطيران في “بن غوريون”

أفادت مصادر عبرية، اليوم الجمعة، بتضرر مبنى في المستوطنة الزراعية “جينتون” المقامة على أراضي قرية قولة قضاء الرملة المحتلة، جراء سقوط شظايا صاروخية عقب صاروخ أطلق من اليمن.

وأشارت المصادر إلى أن الصاروخ اليمني انقسم في الجو إلى عدة مقذوفات، ما صعّب عملية اعتراضه من قبل منظومات الدفاع الجوي التابعة للاحتلال.

من جهتها، أعلنت فرق الإسعاف الإسرائيلية تسجيل إصابات نتيجة التدافع نحو الملاجئ عقب دوي صفارات الإنذار بعد إطلاق الصاروخ من اليمن.

كما ذكرت القناة 12 العبرية أنه تم إغلاق المجال الجوي في مطار “بن غوريون” بعد إطلاق الصاروخ، في حين دوت صفارات الإنذار في القدس المحتلة، تزامناً مع سماع دوي انفجارات في وسط فلسطين المحتلة بعد وصول الصاروخ اليمني.

المصدر: موقع المنار