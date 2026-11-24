مصرع 11 شخصاً جراء تصادم حافلة وشاحنة في الإمارات

أعلنت وزارة الداخلية الإماراتية، اليوم الثلاثاء، مصرع 11 شخصا جراء تصادم حافلة وشاحنة في إمارة رأس الخيمة أقصى شمالي البلد.

وأفادت الوزارة بوقوع الحادث المروري جراء تصادم بين حافلة لنقل الركاب وشاحنة على شوارع رأس الخيمة. وأضافت أن تحقيقاً يتواصل لتحديد أسباب الحادثة، وسيتم الإعلان عن نتائجه فور الانتهاء منه.

وكانت السلطات الإماراتية أعلنت في 12 من الشهر الحالي عن وفاة 14 شخصًا وإصابة 30 آخرين جراء تصادم شاحنة بعدد من المركبات في إمارة الفجيرة شرقي البلاد، الأمر الذي أدى لاشتغال النيران في الشاحنة وامتدادها إلى عدد من المركبات الأخرى.

المصدر: وكالات