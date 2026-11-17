الإمارات تستدعي مراسل «رويترز» ومسؤولي نشر تقرير عن خط أنابيب نفط إلى الفجيرة

استدعى مكتب النائب العام في الإمارات مراسلاً من وكالة «رويترز» والمسؤولين عن نشر تقرير بشأن موعد إنجاز الخط الثاني لخط أنابيب النفط التابع لشركة «أدنوك» إلى ميناء الفجيرة، لاستجوابهم.

ونقل التقرير عن مسؤول تنفيذي رفيع المستوى في شركة «إنبكس» اليابانية قوله إن المشروع قد يُنجز في كانون الثاني/يناير.

وأكدت «أدنوك» أن المعلومات المنشورة غير دقيقة، وأنها أبلغت «رويترز» بذلك قبل النشر.

وكان المسؤول في «إنبكس»، وهي من شركاء «أدنوك» منذ فترة طويلة، قد أدلى بهذه التصريحات خلال مؤتمر صحافي علني.

المصدر: موقع المنار