برنامج الأغذية العالمي يقلص المستهدفين بالمساعدات لنقص التمويل

قال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة اليوم الجمعة إنه يعتزم تقديم ​المساعدات لعدد أقل من الأشخاص خلال العام المقبل ‌بسبب قيود التمويل، رغم تحذيره في الوقت نفسه من احتمال حدوث أزمة غذاء عالمية بحجم الأزمة التي أعقبت الحرب في أوكرانيا.

وأطلق ​برنامج الأغذية العالمي، الذي يتولى الأمريكي لوك ليندبرج ​قيادته منذ الشهر الماضي، نداء تمويل لعام 2027 ⁠بقيمة 12 مليار دولار بهدف مساعدة 91 مليون ​شخص حول العالم، انخفاضا من 110 ملايين شخص كان يستهدف ​مساعدتهم في عام 2026.

ويمثل ذلك فقط ثلث الأشخاص البالغ عددهم 266 مليونا الذين يواجهون مستويات حادة وخطيرة من الجوع، في وقت يؤدي ​فيه الصراع ضد إيران إلى ارتفاع تكاليف الغذاء ​والشحن، بينما تهدد ظاهرة النينيو ( التي تزداد بسبب ارتفاع حرارة الارض الناجم عن الانشطة الصناعية) الإنتاج الزراعي، مما يفاقم مخاطر المجاعة ‌في ⁠مناطق مثل السودان الذي تمزقه الحرب.

وقالت لورا تيرنر المديرة في برنامج الأغذية العالمي خلال إفادة صحفية في جنيف “تجبرنا فجوات التمويل على اتخاذ قرارات صعبة”، مضيفة أن نداء ​البرنامج لعام 2026 ​لتمويل قيمته ⁠13 مليار دولار ممول بنسبة 50 بالمئة فقط. وحذر مسؤول آخر في البرنامج من ​أن أزمة غذاء جديدة مرجحة في عام ​2027، ⁠وأن الوكالة ستضطر إلى تركيز مواردها على الفئات الأضعف.

وقال ماثيو هولينجوورث من برنامج الأغذية العالمي “قد نكون على أعتاب ثالث ⁠أزمة غذاء ​عالمية خلال ست سنوات”، مشيرا ​إلى الارتفاعات الحادة في الأسعار خلال جائحة كوفيد-19 وبعد الغزو الروسي لأوكرانيا ​عام 2022.

المصدر: رويترز