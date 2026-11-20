قال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة اليوم الجمعة إنه يعتزم تقديم المساعدات لعدد أقل من الأشخاص خلال العام المقبل بسبب قيود التمويل، رغم تحذيره في الوقت نفسه من احتمال حدوث أزمة غذاء عالمية بحجم الأزمة التي أعقبت الحرب في أوكرانيا.
وأطلق برنامج الأغذية العالمي، الذي يتولى الأمريكي لوك ليندبرج قيادته منذ الشهر الماضي، نداء تمويل لعام 2027 بقيمة 12 مليار دولار بهدف مساعدة 91 مليون شخص حول العالم، انخفاضا من 110 ملايين شخص كان يستهدف مساعدتهم في عام 2026.
ويمثل ذلك فقط ثلث الأشخاص البالغ عددهم 266 مليونا الذين يواجهون مستويات حادة وخطيرة من الجوع، في وقت يؤدي فيه الصراع ضد إيران إلى ارتفاع تكاليف الغذاء والشحن، بينما تهدد ظاهرة النينيو ( التي تزداد بسبب ارتفاع حرارة الارض الناجم عن الانشطة الصناعية) الإنتاج الزراعي، مما يفاقم مخاطر المجاعة في مناطق مثل السودان الذي تمزقه الحرب.
وقالت لورا تيرنر المديرة في برنامج الأغذية العالمي خلال إفادة صحفية في جنيف “تجبرنا فجوات التمويل على اتخاذ قرارات صعبة”، مضيفة أن نداء البرنامج لعام 2026 لتمويل قيمته 13 مليار دولار ممول بنسبة 50 بالمئة فقط. وحذر مسؤول آخر في البرنامج من أن أزمة غذاء جديدة مرجحة في عام 2027، وأن الوكالة ستضطر إلى تركيز مواردها على الفئات الأضعف.
وقال ماثيو هولينجوورث من برنامج الأغذية العالمي “قد نكون على أعتاب ثالث أزمة غذاء عالمية خلال ست سنوات”، مشيرا إلى الارتفاعات الحادة في الأسعار خلال جائحة كوفيد-19 وبعد الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022.
المصدر: رويترز