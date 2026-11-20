إسبانيا تفرج بكفالة عن وريث إمبراطورية تشيمبرز الاعلامية المناصر للفلسطينيين

أفرجت المحكمة العليا الإسبانية اليوم الجمعة عن جيمس كوكس تشيمبرز جونيور، وهو وريث إمبراطورية إعلامية أمريكية ومتبرع مناصر للفلسطينيين، بكفالة ​مشروطة، وذلك في الوقت الذي تنظر فيه في طلب لتسليمه، مقدم ‌من الولايات المتحدة.

وقالت المحكمة إنها قررت الإفراج عن تشيمبرز بعد أن اعترفت السلطات الأمريكية بما وصفته بأخطاء جوهرية وغير مقصودة في الترجمة الإسبانية لشهادة من أحد عناصر ​مكتب التحقيقات الاتحادي جرى تقديمها لدعم طلب التسليم.

واعتقلت السلطات الإسبانية تشيمبرز ، ​المعروف باسم فيرجي وتمتلك عائلته شركة (كوكس إنتربرايزس)، بناء على طلب ⁠السلطات الأمريكية في 10 يوليو تموز في أثناء عطلة كان يقضيها في ​جزيرة إيبيثا، واحتجز منذ ذلك الحين بتهم من بينها ارتكاب أعمال شغب والتآمر ​لارتكاب أعمال شغب وغسل أموال على المستوى الدولي. وينفي تشيمبرز ارتكاب أي مخالفات.

وبعد جلسة استماع عقدت الأسبوع الماضي، كان من المتوقع أن تصدر المحكمة قرارها بشأن طلب تسليمه في ​غضون أسابيع، لكنها أعلنت اليوم الجمعة أن أخطاء الترجمة قد تؤخر صدور ​الحكم النهائي.

وقال القضاة إن المسألة قد تكون ذات صلة بنتيجة الإجراءات القضائية لأنها تثير تساؤلات ‌حول ⁠دقة الوثائق التي قدمتها السلطات الأمريكية وربما تضعف، على الأقل مؤقتا، الأساس الذي يستند إليه طلب التسليم.

وبموجب الشروط، يتعين على تشيمبرز الحضور أسبوعيا إلى محكمة محلية، وتسليم جواز سفره، والبقاء في إسبانيا، وتحديد عنوان إقامته، وكذلك المثول أمام المحكمة ​العليا متى تم ​استدعاؤه.

وتنطوي القضية على ⁠حساسية من الناحية السياسية بالنسبة للحكومة الإسبانية، التي يقودها الحزب الاشتراكي والمعروفة بموقفها المؤيد بقوة للفلسطينيين، والذي أثار انتقادات ​من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفاقم التوتر مع ​واشنطن.

وإذا وافقت ⁠المحكمة على التسليم، فسيتخذ مجلس الوزراء الإسباني القرار النهائي.

من ناحية أخرى، قال محامو تشيمبرز إنهم يطعنون في مداهمة من الشرطة الأيرلندية لمنزل عائلة تشيمبرز في دبلن، ⁠والتي قالوا ​إنها جرت بناء على طلب من السلطات ​الأمريكية وتضمنت مصادرة أجهزة إلكترونية ومتعلقات أخرى. وقال فريقه القانوني إنه سيسعى إلى مراجعة قضائية ما ​لم توضح السلطات الأساس القانوني للعملية.

المصدر: رويترز