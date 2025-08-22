عربي وإقليمي

عائلات الأسرى الصهاينة في غزة: حكومة نتنياهو غير مُفوَّضة بمواصلة الحرب

أكدت عائلات الأسرى الصهاينة المحتجزين في غزة أن “حكومة بنيامين نتنياهو لا تملك تفويضًا بمواصلة الحرب”.

وقالت العائلات في بيانٍ لها، الجمعة: “إنها لن تقف مكتوفة الأيدي وتصرّ على استعادة الأسرى من غزة”، وشدّدت على أن “حكومة نتنياهو ليس لديها تفويض من عموم الشعب الإسرائيلي لمواصلة الحرب”.

بالتوازي، طالبت أمهات جنود العدو “رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير بالعمل على وقف الحرب”.

ونقلت القناة “12” الصهيونية عن بيانٍ لأمهات الجنود قُلن فيه عن زامير: “إنه القائد الأعلى لأبنائنا، وعليه أن يقلب الطاولة ويوضّح للحكومة أنه لن ينفّذ هذه الخطة”، وناشدنه “ألّا يرمي أبناءهن في الثقب الأسود”، في إشارة إلى رفض توسعة العدوان في قطاع غزة.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام