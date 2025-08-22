لبنان

“لقاء الأحزاب”: الإفراج عن المعتقل الإسرائيلي يعكس الخضوع الذليل للسلطات اللبنانية

دان “لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية” في بيانٍ له، قرارَ السلطة اللبنانية بالإفراج عن المعتقل الإسرائيلي، والذي جرى تهريبه على شكل هدية مجانية للعدو، بطريقةٍ تعكس السقوط الرهيب للسيادة والكرامة الوطنية، والخضوع الذليل لهذه السلطة التي تخلّت بالكامل عن شرفها ووطنيتها.

ورأى اللقاء أن “الحدّ الأدنى من الشعور الوطني كان يقتضي الاستفادة من هذه الفرصة لإجراء عملية تبادل، للإفراج عن الأسرى اللبنانيين لدى كيان العدو، والتاريخ القريب والبعيد يشهد أن المقاومة في لبنان وفلسطين استطاعتا تحرير العديد من الأسرى مقابل بعض الصهاينة”.

وأكد اللقاء أن “الإفراج عن المعتقل الإسرائيلي بالمجان يشكّل وصمة عار كبرى في سجل حكومة الذلّ والهوان، واستهتارًا بمشاعر عائلات الأسرى اللبنانيين لدى العدو، لا سيما وأن هذا العدو لم يوقف اعتداءاته اليومية على لبنان، ولا يزال يستهدف المواطنين اللبنانيين، ويعمل بكل جهده لمنع أبناء القرى الحدودية من العودة إلى منازلهم والاستقرار في أرضهم”.

وطالب اللقاء “بمحاسبة الجهة التي تقف خلف هذا الأمر، مهما علا شأنها، لأنّ ما قامت به يصل إلى حدّ الخيانة، ويضرب عرض الحائط مصلحة الشعب اللبناني، ويوجّه رسالة غير مباشرة للعدو للاستمرار في سياسته العدوانية على لبنان”، وتابع: “نقول لهذه السلطة: إنها إذا لم تكن قادرة على حفظ كرامة الشعب اللبناني وعزّته، فالأجدر بها أن ترحل وتفسح المجال لمن يعرف قيمة السيادة والحرية والكرامة الوطنية”.

المصدر: موقع المنار