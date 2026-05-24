لقاء الأحزاب في البقاع: 25 أيار تاريخ مجيد سيبقى خالدا في وجدان اللبنانيين

أكد لقاء الاحزاب والقوى الوطنية والقومية في البقاع، في بيان، أن “الخامس والعشرين من أيار تاريخ مجيد سيبقى خالدا في وجدان اللبنانيين خلود الأرز، راسخا رسوخ الجبال الشُّم، معطَّرا بضوع الدم المهراق الزكي، متجذرا في الذاكرة الوطنية والوعي الجماعي كمعلم انساني يجسد روح التحرر العصية على ممحاة القرارات البائسة الخاضعة الخانعة امام همس الاجنبي”.

ورأى ان “الذكرى تعود ولبنان يتعرض لأشرس هجمة همجية يقودها الكيان العبري الغاصب المشدود الى نبؤات وتخرصات تلمودية انتقاما وتعويضا عن المهانة التي تجرعها على يد المقاومة البطلة.. واليوم نرى جيشا مترهلا لا يتقن سوى القتل والتدمير والتجريف ومحق الارزاق عاجزا مذعورا في ميادين القتال البري والتصدي الاسطوري لرجال الله سواء على الارض أو في كمائن الجو الانقضاضية وعبقرية صانعيها. تعود الذكرى ولبنان تحت وطأة استعمار اميركي داعم للإرهاب الصهيوني الاجرامي، ساع لضرب مرتكزات الوحدة الوطنية، باعث للقلق من فعل تآمري يتوالى فصولا عبر املاءات وضغوط وقرارات تمس السيادة الوطنية وتقود الى احتراب داخلي يخطط له في الغرف السوداء لنقل الحرب من الحدود الى الداخل تخفيفا عن جيش العدو الاسرائيلي المأزوم الذي يتخبط في مستنقع الخط الاصفر ويخشى قادته من إصابة هذا الجيش المثخن بالسكتة القلبية على حد تعبير رئيس اركانه ايال زامير”.

كما أكد اللقاء في هذه المناسبة على “ثوابت وطنية لا تقبل الجدل حول ماهيتها ومعانيها السامية الحافظة للكيان اللبناني والف بائها وحدة الشعب اللبناني وتماسكه ودعمه للمؤسسة العسكرية تكريسا لمعادلة الشعب والجيش والمقاومة التي تشكل ضمانة بقاء لبنان سيدا عزيزا حرا مستقلا”.

وختم: “ان منطق السلامة لا يقود الى السلامة بقدر ما يأخذ البلد الى المساومة فيما منطق المقاومة أدى وسيؤدي الى السلامة الوطنية وصون المصالح القومية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام