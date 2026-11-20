قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في نابلس وطوباس

شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية، وتركزت بمحافظتي نابلس وطوباس وتخللها عمليات مداهمة لمنازل المواطنين.

وأفادت مصادر محلية بأن عددا من آليات الاحتلال العسكرية اقتحمت المنطقة الشرقية من مدينة نابلس، وكفر قليل جنوبا، وداهمت عشرات المنازل وفتشتها وعاثت فيها خرابا، واعتقلت المواطنين رائد الصرص ومعتصم صايل.

وفي سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال سبعة مواطنين من مدينة طوباس وبلدة طمون، عقب مداهمة منازلهم، فيما حوّلت منزلا في طوباس إلى ثكنة عسكرية.

وأوضح مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة أن الاحتلال اعتقل مصعب ناجح قطيشات (28 عاماً)، والأسير المحرر ناجي إبراهيم بشارات (50 عاما) بعد مداهمة منزليهما وتفتيشهما في طمون، فيما اعتقل معاذ نادر صوافطة (23 عاما)، وأحمد جهاد صوافطة، ورامي أيمن شريدة، وهيثم عبد الله صوافطة، وأحمد زياد صوافطة بعد مداهمة منازلهم في طوباس، وأخضع سكانها للتحقيق.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت الليلة الماضية مواطنين من مدينة الخليل وبلدة دير سامت غربا، بينهم مصطفى الزعتري وحمزة إبراهيم الحروب، واقتحمت مخيم العروب شمالا وسط إطلاق كثيف للرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام