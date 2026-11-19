وزير الصحة يتفقد مستشفى التأهيل الطبي التخصصي في الأوزاعي ويبحث سبل دعم خدماته

زار وزير الصحة العامة ركان ناصر الدين مستشفى التأهيل الطبي التخصصي التابع لمؤسسات الدكتور أحمد خالد الاجتماعية في منطقة الأوزاعي، حيث عُقد اجتماع موسع خُصّص لبحث أوضاع المستشفى، المصنّف ضمن مؤسسات الفئة الثانية.

واطّلع الوزير على الخدمات التأهيلية التي يقدمها المستشفى، وتشمل العلاج الفيزيائي والتوازن والمشي، والعلاج المائي، وعلاج النطق، والعلاج الانشغالي، كما استمع إلى أبرز التحديات التي تواجه إدارته.

وخلص الاجتماع إلى الاتفاق على إعداد إدارة المستشفى دراسة تفصيلية تصنّف الخدمات المقدمة وتحدد كلفة كل منها، بما يتيح دراسة احتياجات الحالات التي يستقبلها المستشفى، تمهيداً لتحديد التغطيات والأسقف المالية المناسبة.

المصدر: موقع المنار