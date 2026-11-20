ترامب : ​هناك “شائعة” ​بأن إيران تعمل ⁠على صنع “قنبلة ​قذرة” واذا كان ذلك صحيحا سنعمل على ‌منعه

قال ​الرئيس الأمريكي ‌دونالد ترامب اليوم الجمعة إن ​هناك “شائعة” تفيد ​بأن إيران تعمل ⁠على صنع “قنبلة ​قذرة”، معتبراً أنه ​إذا كانت تقوم بذلك بالفعل، فإن ​الولايات المتحدة ​ستكتشف الأمر وستعمل على ‌منعه حسب تعبيره.

وكرر ‌ ​ترامب ⁠ما يقوله دائماً ​عن رغبة ​إيران في إبرام اتفاق ​لإنهاء ​الحرب. لكنه أضاف لصحفيين ‌في ⁠مؤتمر صحفي “إنهم يريدون ​إبرام ​اتفاق، ⁠لكنهم لا ​يريدون ​إبرام ⁠اتفاق يكون مقبولا ⁠بالنسبة ​لي”.

وفي محاولة للتهرب من الاعتراف بآثار حربه على ايران زعم ترامب ان أسعار الفائدة ​مرتفعة ​للغاية لأن مجلس ‌الاحتياطي ⁠الاتحادي (البنك المركزي) “مُسيس”… ورغم ان أسعار الوقود المرتفع في اميركا كانت احد اهم اسباب خسارة الجمهوريين للكونغرس زعم ترامب ان الحرب رفعت أسعار الوقود بأقل مما توقع..

واعتبر ترامب ان الإيرانيين بدأوا هذه الحرب قبل 51 عاما (في اشارة الى اسقاط شاه ايران الذي كان حليفاً للولايات المتحدة عبر الثورة الإسلامية التي عملت على استقلال ايران بعيدا عن الأطماع الاميركية بثروات ايران)..

وكعادته في كل إطلالة ختم ترامب بالتهديد بأنه سيكرر العملية العسكرية ضد إيران كي لا تمتلك سلاحا نوويا حسب تعبيره.