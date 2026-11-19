إصابة 8 فلسطينيين بعملية دهس متعمدة نفذها مستوطن بكفر قاسم

أصيب ثمانية فلسطينيين، بينهم أربع نساء، بجراح متفاوتة، مساء أمس الأربعاء، جراء سلسلة عمليات دهس نفذها مستوطن إسرائيلي في خمسة مواقع بمدينة كفر قاسم داخل الأراضي المحتلة عام 1948، قبل أن يفر من المكان.

فيديو يظهر قيام مستوطن بدهس مواطن فلسطيني، حيث قام بدهس ٨ فلسطينيين آخرين في مواقع مختلفة بمدينة كفر قاسم بالداخل المحتل — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) November 18, 2026

وذكرت مصادر محلية أن المستوطن تعمد صدم المواطنين في مواقع متفرقة داخل المدينة، مشيرة إلى أن من بين المصابين أربع نساء تعرضن للدهس أثناء مغادرتهن قاعة أفراح، فيما نُقل الجرحى إلى المستشفيات لتلقي العلاج، ووصفت جراح عدد منهم بالمتوسطة.

واعتبر رئيس اللجنة الشعبية في كفر قاسم، سائد عيسى، أن ما جرى لا يندرج في إطار حادث سير عابر، بل يمثل عملاً إرهابياً متعمداً، موضحاً أن السائق استهدف النساء بصورة متعمدة، ودهسهن في نقاط متفرقة قبل أن يلوذ بالفرار.

وأشار عيسى إلى أن النساء كنّ يسِرن عقب خروجهن من القاعة، عندما اندفعت المركبة بسرعة جنونية باتجاههن، مؤكداً أن عمليات الدهس وقعت في أكثر من نقطة، واحدة تلو الأخرى.

#متابعة| رئيس اللجنة الشعبية في كفر قاسم، سائد عيسى: إصابة 4 نساء في كفر قاسم إثر دهسهنّ من سائق يهودي، بعد خروجهنّ من حفل زفاف وفراره من المكان. https://t.co/Yqlalifg5Y — الجرمق الإخباري (@aljarmaqnet) November 18, 2026

وربط رئيس اللجنة الشعبية ما حدث بتصاعد التحريض ضد المواطنين العرب، قائلاً إنه لم يأت من فراغ، بل جاء نتيجة خطاب تحريضي بدأ خلال الانتخابات واستمر عبر تصريحات وزراء ورئيس الحكومة الإسرائيلية، إلى جانب وسائل إعلام إسرائيلية.

وحذر من أن المجتمع العربي يواجه مرحلة جديدة في ظل هذا الخطاب، معتبراً أن الحادثة تمثل بداية لأعمال اعتداء تستهدف أبناءه.

وفي المقابل، أعلنت شرطة الاحتلال اعتقال السائق المشتبه به وفتح تحقيق في ملابسات الحادثة، مدعية أنها تبحث في احتمالات فقدانه السيطرة على المركبة أو قيادته تحت تأثير المخدرات.

وأثارت الواقعة غضباً واستنكاراً في أوساط أهالي كفر قاسم، الذين ربطوا الاعتداء بتصاعد التحريض الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في الداخل المحتل.

وتأتي عمليات الدهس في ظل تصاعد الخطاب الرسمي والإعلامي المعادي للعرب، ولا سيما خلال الأزمات السياسية والمواسم الانتخابية، حيث يبرز رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ضمن أبرز الشخصيات التي تتبنى هذا الخطاب.

وفي هذا السياق، رصدت منظمة «فايك ريبوتر» (FakeReporter) ارتفاعاً بنسبة 428% في الخطاب المعادي للعرب خلال أيام الانتخابات الأخيرة.

وتضمن الخطاب الذي روّج له نتنياهو ومقربون منه اتهامات للأحزاب العربية بسرقة الانتخابات، ووصف المواطنين العرب بأنهم «العدو من الداخل»، في مسعى للطعن في شرعية تمثيلهم البرلماني.

كما امتد التحريض إلى العاملين العرب في قطاعات حيوية، من بينهم الأطباء والمعلمات وسائقو الحافلات، عبر التشكيك في ولائهم وربطهم بالإرهاب، بما أسهم في تعميق الاستقطاب العرقي داخل المجتمع الإسرائيلي.

ويُقدّر الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني عدد الفلسطينيين في الداخل المحتل عام 2026 بنحو 1.86 مليون نسمة، في حين تضع دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية العدد عند نحو 2.173 مليون نسمة، يشكلون 21.7% من السكان.

ومع تنامي الوزن السكاني والانتخابي، تحول فلسطينيو الداخل من أقلية خاضعة للحكم العسكري حتى عام 1966 إلى كتلة اجتماعية وانتخابية مؤثرة، تمتلك 19 مقعداً في الكنيست وفق نتائج الانتخابات.

ويغذي هذا الحضور خطاب «الخطر الديمغرافي» الذي تتبناه أحزاب يمينية وقيادات إسرائيلية، وتستخدمه لتبرير سياسات التمييز، ومنها قانون القومية، وتقييد مسطحات البناء، والتحريض على الوجود العربي ومشاركة الفلسطينيين السياسية.

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام