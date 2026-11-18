حزب الله يشيّع الشهيدين عباس وإبراهيم عليان في بلدة قلاويه الجنوبية

شيّع حزب الله وجمهور المقاومة الإسلامية في بلدة قلاويه الجنوبية الشهيدين السعيدين عباس وإبراهيم حسن عليان، اللذين ارتقيا في معركة العصف المأكول.



موكب التشييع الحاشد استهل بمراسم تكريمة أدت خلالها ثلة من رفاق الجهاد تحية الوفاء لدماء الشهيدين الزكية، بعدها جابت مسيرة التشييع شوارع البلدة الرئيسة على وقع الهُتافات والصّرخات المندّدة بأميركا وإسرائيل، والمتمسّكة بالنّهج الحسينيّ المقاوم، لينتهي الموكب عند جبانة البلدة حيث صٌلي على الجسدين الطاهرين، ووريا الثرى إلى جانب من سبقهما من السعداء.

المصدر: موقع المنار