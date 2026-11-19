الأمين العام لكتائب حزب الله في العراق أبو حسين الحميداوي: نوجه تحية اعتزاز وإكبار إلى أبنائنا في الأجهزة الأمنية الذين أبوا إلا أن يسجلوا موقفا أخويا مسؤولا رافضا لأي احتكاك من شأنه أن يخدم الأعداء