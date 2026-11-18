قيادتا حزب الله وحركة امل: التأكيد على دور الجيش اللبناني والمؤسسات الأمنية في حماية الوطن وصون الاستقرار بما ينسجم مع مسؤولياتها الوطنية والمرجعيات الدولية ويعزز حضور الدولة ومؤسساتها على كامل الأراضي اللبنانية