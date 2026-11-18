تكتل آيزينكوت ينتزع رئاسة الكنيست من حليف نتنياهو

صوّت الكنيست الإسرائيلي مساء أمس الثلاثاء لاختيار رئيس جديد يعارض سياسة ​رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في خطوة أولى محتملة للتراجع عن أجندته السياسية المثيرة للانقسام، وذلك في الوقت الذي يسعى ‌فيه منافسه الرئيسي غادي آيزينكوت لتشكيل حكومة.

وقال مكتب المتحدّث باسم الكنيست إنّ أحزاباً يقودها آيزينكوت، المنافس الرئيسي لنتنياهو في انتخابات تشرين الأول التي لم تسفر عن نتيجة حاسمة، صوّتت لتنصيب متان كهانا رئيساً للكنيست بعدما حصل على تأييد 66 نائباً فيما صوّت 52 نائباً لمرشح آخر.

ويحلّ كهانا، وهو عضو في حزب «يشار» المنتمي ​إلى يمين الوسط بقيادة آيزينكوت، محلّ أمير أوحانا الذي ينتمي لحزب «ليكود» بزعامة نتنياهو.

وقال كهانا في خطاب تنصيبه: «الكنيست الإسرائيلي هو ​بيت جميع مواطني دولة إسرائيل، وأنوي أن أكون رئيساً للجميع».

صلاحيات مهمة

وتكتسب انتخابات رئاسة الكنيست أهمية سياسية في ظل استمرار مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة، إذ يمنح المنصب شاغله صلاحيات مؤثرة في إدارة جلسات البرلمان وجدول أعماله.

وسيكون بوسع كهانا الدفع بمشاريع ​قوانين تحظى بالأولوية لدى التكتل بقيادة آيزينكوت والأحزاب الأخرى الداعمة له في مسعاه لأن يصبح رئيساً للوزراء. وتشمل هذه المشاريع تشكيل لجنة مستقلة ​للتحقيق في أحداث السابع من أكتوبر 2023، وهو ما يعارضه نتنياهو. كما تتضمن فرض قيود على مدة ولاية رئيس الوزراء وإلغاء قوانين سنّتها الحكومة السابقة بقيادة نتنياهو قال منتقدون إنّها حدّت من صلاحيات السلطة القضائية.

وانتقد حزب «ليكود» بزعامة نتنياهو هذا التصويت، قائلاً إن النواب ​انتخبوا كهانا «بأصوات مؤيدي الإرهاب». وطوال الحملة الانتخابية، هاجم نتنياهو الأحزاب التي يقودها عرب إسرائيل، قائلاً إنها تمثل «تهديداً وجودياً لإسرائيل»، وهي تصريحات وصفتها ​تلك الأحزاب بأنها عنصرية وتمييزية.

كما عُين أعضاء من التكتل بقيادة آيزينكوت لرئاسة عدة لجان رئيسية في الكنيست تضطلع بدور مهم في دفع التشريعات قدماً.

المصدر: موقع جريدة الأخبار