بطاركة ورؤساء الكنائس في سوريا: الاعتداءات على المسيحيين ليست حوادث فردية.. وعلامة استفهام كبرى حول مستقبلهم

أصدر بطاركة ورؤساء الكنائس في سوريا، أمس الثلاثاء بياناً مشتركاً أعربوا فيه عن قلقهم واستنكارهم لاستمرار الاعتداءات التي تطال السوريين والمسيحيين بشكل خاص، مؤكدين أن تكرار هذه الاعتداءات «ليس ولم يكن يوماً حوادث فردية».

وأشار البيان إلى حوادث اعتداء وخطف طلباً لفديات مالية، من بينها ما شهدته السقيلبية، قبل أن يتوقف عند الاعتداء الأخير على المطران يوحنا عبدو عربش، مطران أبرشية حمص وحماة والنبك ويبرود وتوابعها للروم الملكيين الكاثوليك، مؤكداً أنه تعرض للتكبيل وعصب العينين وإغلاق الفم وسرقة مكتبه.

وانتقد البطاركة ورؤساء الكنائس ما وصفوه بـ«عجز السلطات المختصة عن توفير الأمن والأمان»، معتبرين أن تكرار الحوادث من دون نتائج يضع الكنائس والرأي العام أمام «علامة استفهام كبرى على مستقبل المسيحيين في هذا البلد».

وطالب البيان بوقف الاعتداءات وإجراء التحقيقات اللازمة وإعلان نتائجها، مؤكداً أن «المسيحيين ليسوا مكسر عصا»، وأن علاقتهم بإخوتهم المسلمين تقوم على أساس المواطنة الكاملة، ومشدداً على ضرورة صون السلم الأهلي.

ووقع البيان كل من بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس يوحنا العاشر، وبطريرك أنطاكية وسائر المشرق للسريان الأرثوذكس إغناطيوس أفرام الثاني، وبطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي.

المصدر: وكالات