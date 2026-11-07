مصدر رسمي سوري ينفي إرسال قوات إلى اليمن ويؤكد اقتصار التعاون مع السعودية على التدريب والاستشارات

نفى مصدر دبلوماسي سوري، في تصريح لوكالة الأنباء السورية «سانا»، صحة الحديث عن إرسال قوات عسكرية سورية إلى اليمن في الوقت الراهن، مؤكداً أن التعاون العسكري الحالي مع السعودية يندرج ضمن مجالات التدريب وتبادل الخبرات والاستشارات، وذلك عقب إفادات لمسؤولين يمنيين عن نشر آلاف الجنود السوريين في السعودية واليمن.

وأوضح المصدر أن أولويات سوريا في المرحلة المقبلة تتركّز على ترسيخ الأمن الداخلي وإعادة الإعمار وتحقيق التعافي الاقتصادي، مشدّداً على أن الأنباء بشأن إرسال قوات إلى اليمن «لا أساس لها من الصحة».

وأضاف أن الاتفاقيات العسكرية الحالية مع السعودية تهدف إلى خدمة المصالح الوطنية للبلدين، وتركّز على تدريب القوات العسكرية وبناء قدراتها، على أن تبدأ الزيارات التنسيقية من السعودية إلى سوريا الشهر المقبل.

وأشار إلى إمكان تطوّر هذا التعاون مستقبلاً إلى اتفاقية دفاع مشترك أو انضمام سوريا إلى «حلف مكة»، وفق ما تقتضيه المصالح المشتركة.

وكان مسؤولون يمنيون قد أفادوا بأن آلاف الجنود السوريين سيُنشرون في السعودية واليمن، وأن بعضهم وصل بالفعل، في وقت تحشد فيه الرياض دعماً دولياً لمواجهة “الحوثيين” ومساندة الحكومة اليمنية في عدن.

وقالت ثلاثة مصادر عسكرية ومسؤول في مجال الدفاع، طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لحساسية الموضوع، إن مئات الجنود السوريين باتوا موجودين على جانبَي الحدود اليمنية السعودية. وأضاف مصدر في ما يسمى «مجلس القيادة الرئاسي» وآخر في وزارة الدفاع بالحكومة التابعة للسعودية أن آلافاً آخرين سيُنشرون للمساعدة في القتال ضد القوات المسلحة اليمنية.

وفي وقت سابق، قال مصدران عسكريان سوريان ومسؤول أميركي كبير إن سوريا تدعم الرياض بالمشورة والتدريب العسكريَّين في حربها مع اليمن، فضلاً عن إرسال عدد محدود من العسكريين إلى المملكة.

وأوضح المصدران أن عشرات العسكريين انتقلوا من سوريا إلى السعودية خلال الأسابيع الأخيرة، وأن مهمّتهم تشمل المشورة والتدريب، مع احتمال أن يكون نطاقها أوسع.

من جهته، قال المسؤول الأميركي إن مستشارين وفرق تدريب سورية يتوجّهون إلى السعودية للمساعدة في تدريب وحدات سعودية ويمنية داخل المملكة، مشيراً إلى أن واشنطن حثّت دمشق على التحرّك بحذر، لأن أي انتشار سوري ينطوي على خطر توريط البلاد في حرب أوسع.

المصدر: موقع المنار