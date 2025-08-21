عربي وإقليمي

اعتقالات ومداهمات واسعة للاحتلال بالضفة… وهدم منشآت سكنية وزراعية في بيت لحم والأغوار

تتواصل الاعتداءات الاسرائيلية على مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة، حيث هدمت قوات الاحتلال اليوم الخميس، غرف سكنية ومنشأة زراعية شرق بيت لحم جنوب الضفة الغربية، في وقت اقتحمت فيه تجمع عين الحلوة بالأغوار الشمالية وشرعت بعمليات هدم إضافية.

كما هدمت منشأة زراعية في قرية الخاص تبلغ مساحتها نحو 40 مترا مربعا.

وأوضح رئيس مجلس قروي الخاص، خضر حمدان، أن هذه الإجراءات تأتي في إطار سياسة ممنهجة للتضييق على المزارعين وفرض قيود على التوسع العمراني والزراعي، بهدف حرمان المواطنين من مصدر رزقهم وزيادة معاناتهم.

وفي الأغوار الشمالية، اقتحمت قوات الاحتلال تجمع عين الحلوة وشرعت بهدم منشآت تابعة لمواطنين.

كما تشهد مناطق الأغوار الشمالية اعتداءات يومية من المستوطنين، تشمل مهاجمة المنازل والمزارع، وملاحقة الرعاة، وسرقة الممتلكات، في ظل انتهاكات متصاعدة من قوات الاحتلال تتمثل بالإخطارات وعمليات الهدم والسيطرة على الأراضي والممتلكات.

وعن التطورات في مخيم الأمعري والفارعة وايضاً هدم المنازل في منطقة الأغوار الشمالية، معنا مراسل المنار من الضفة ديب حوراني.

من جهة ثانية، شنت قوات الاحتلال فجر اليوم، حملة مداهمات واعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، طالت نوابا في المجلس التشريعي وأسرى محررين وعددا من الفلسطينيين، وسط اقتحامات ليلية رافقها تفتيش منازل وتخريب ممتلكات.

ففي بلدة دير بلوط غرب سلفيت، أعادت قوات الاحتلال اعتقال النائب في المجلس التشريعي ناصر عبد الجواد ونجله محمد بعد دهم منزلهما.

كما اعتقلت الأسير المحرر بكر خريوش من مدينة طولكرم، وهو أحد المفرج عنهم ضمن صفقة التبادل الأخيرة (طوفان الأحرار)، على ما أفاد نادي الأسير.

وطالت الاعتقالات أيضاً أربعة شبان من كفر اللبد شرق طولكرم.

وفي مخيم الفارعة جنوب طوباس، أصيب شاب بجراح متوسطة إثر اعتداء قوات الاحتلال عليه بالضرب خلال حملة مداهمات واعتقالات طالت المخيم.

كما اقتحم الجنود بلدة عقربا جنوب نابلس وحاولوا إنزال العلم الفلسطيني عن سارية وسط البلدة.

وامتدت المداهمات الليلية إلى مناطق وبلدات عدة بينها: إذنا وصوريف وبيت أولا في الخليل، دير إبزيع غرب رام الله، دير الغصون شمال طولكرم، مدينة بيت لحم، شارع القدس بمدينة البيرة، وبلدتي بيتا وعقربا جنوب نابلس.

المصدر: عرب 48+موقع المنار