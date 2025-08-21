عربي وإقليمي

إصابة مستوطن صهيوني بإطلاق نار قرب بلدة المغير في الضفة المحتلة

أُصيب مستوطن صهيوني بجروح، يوم الخميس، جرّاء إطلاق نار وقع بالقرب من مستوطنة “ملاخي هشالوم”، المُقامة على أراضي بلدة المغير، وسط الضفة الغربية الفلسطينية المحتلة.

وذكرت وسائل إعلام العدو أن “الجيش الإسرائيلي دفع بتعزيزات إلى منطقة المستوطنة عقب حادثة إطلاق النار”.

بدوره، قال المتحدث باسم جيش العدو: “تجري متابعة الوضع، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين المنطقة”.

من جهتها، أفادت مصادر فلسطينية بـ”انتشار كبير لقوات الاحتلال والمستوطنين الصهاينة في محيط بلدة المغير، قضاء رام الله، بزعم تعرّض أحد المستوطنين لهجوم بإطلاق نار في المنطقة”.

المصدر: فلسطين اليوم