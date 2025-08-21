لبنان

العدو الإسرائيلي يواصل انتهاكه للسيادة اللبنانية

يواصل جيش العدو الصهيوني اعتداءاته وانتهاكه لسيادة الدولة اللبنانية في الجنوب.

وفي السياق، أفاد مراسل قناة المنار بـ”استشهاد مواطن في غارة للطيران المسيّر المعادي استهدفت دراجة نارية في بلدة دير سريان جنوب لبنان”.

من جهة ثانية، قال مراسل المنار إن “مُحلّقة صهيونية ألقت قنبلة عند أطراف بلدة عيترون جنوب لبنان”.

وكان العدو قد اعتدى، مساء أمس الأربعاء، على عدة مناطق في جنوب لبنان، حيث استهدفت طائرة معادية مبنى عند أطراف منطقة الحوش في صور، ما أدّى إلى سقوط سبعة جرحى، حسبما أعلنت وزارة الصحة.

كما أغارت الطائرات الحربية الصهيونية على بلدة أنصار.

بدوره، أفاد مراسل المنار أن “قوات العدو استهدفت أطراف أنصار – سيناي، ومنطقة الراس في بلدة دير الزهراني، بصواريخ أرض – أرض أطلقتها من شمال فلسطين المحتلة”.

هذا، وألقت قوات العدو قنابل إنارة في أجواء المنطقة البحرية مقابل الناقورة.

ويواصل العدو الإسرائيلي اعتداءاته بصورة يومية على لبنان، وقد سُجّل أكثر من 4200 خرق للسيادة اللبنانية منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024.

المصدر: قناة المنار