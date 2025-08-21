الصحف

عناوين واسرار الصحف اللبنانية ليوم الخميس 21 آب/أغسطس 2025

العناوين

صحيفة الأخبار:

هذه استقالتي يا “تلفزيون لبنان”!

“شلّة دبي” لم تسمع بغزّة

سورية الجديدة ترفع الحرَج: أهلًا بـ”إسرائيل”

ما الذي تفعله السعودية في لبنان؟

مناورة ترميم الأبنية المتصدّعة: جابر يقدر الكلفة بـ60 مليون دولار و”آرش” بـ40 مليونًا

خدمات “أونروا” تتآكل: “مجزرة” صحية تتهدّد المخيمات

حرب إلغاء قواتية على “التنمية الإدارية”: المطلوب القبض على ملف التحول الرقمي!

صحيفة البناء:

غارات “إسرائيلية” من الحدود إلى صيدا وخطة سلام الدفاعية إدانة من مجلس الأمن

نتنياهو يُخلي الضفّة لسموتريتش وغزّة لكاتس ولبنان لزامير وسورية للمستوطنين

عملية استثنائيّة في خان يونس تربك قادة جيش الاحتلال في أوهام خرائط التوسّع

صحيفة اللواء:

دعم الجيش وخطته يحضران في جولة الوفد النيابي الأميركي

برّي قلق من تنصّل واشنطن وسلام يتابع التمديد لليونيفيل.. وغارات ليلًا على أنصار والحوش

الاحتلال يعترف بخسائره في هجوم حماس في خان يونس

نتنياهو لن يرد على مشروع الصفقة.. ويطالب باختصار فترة الحرب

توافق “إسرائيلي” – سوري غير كامل حول جنوب سورية والسويداء

عقوبات أميركية على المحكمة الجنائية الدولية.. تمثل تهديدًا للأمن القومي وأداة ضدّ الولايات المتحدة و”إسرائيل”

صحيفة الديار:

“إسرائيل” تفرض واقعها جنوب لبنان.. لا تعهدات ولا ديبلوماسية توقفها

قلق من مرافقة السناتور غراهام المتشدّد “إسرائيليًا” لبرّاك واورتاغوس إلى بيروت

في باريس: توافق سوري “إسرائيلي” محوره السويداء

القضاء يردّ “إخلاءات السبيل” في ملف كازينو لبنان

صحيفة الجمهورية:

نيويورك تايمز: خيام يجري نقلها إلى الجنوب.. استعدادات احتلال غزّة بدأت

دفع أميركي لتبريد جبهة لبنان

البابا لاوون سيزور لبنان

الحسابات الواقعية تمنع الانتحار

لماذا الإصرار على فتح الجبهة السورية؟ وما الدوافع؟

صحيفة النهار:

ترجيح تسوية السنة الأخيرة لليونيفيل

المجلس الدستوري لا تعيينات للأعضاء قبل أيلول

لبنان وسورية يتقدّمان غزّة في الأجندة الأميركية

لبنان يعتلي منصات التتويج في البطولة الآسيوية للجودو

“حكايات الأرض الجريحة” فاو في لوكارنو: الامل اللبناني الناهض من تحت الأنقاض

صحيفة الشرق:

المشروع الفرنسي للتمديد لـ”اليونيفيل” يراعي المطالب اللبنانية

عون استقبل البستاني وسفراء واقتصاديين وأكد على دعم الصناعة الوطنية

الاسرار

صحيفة الأخبار:

ورطة “القوات” في التحالف مع البون



تبحث معراب عن مخرج للتنصل من إشهار تحالفها في الانتخابات النيابية المقبلة في كسروان – جبيل مع النائب السابق منصور البون، قبل عام من الاستحقاق، بعدما تبيّن لها أنّ هذا الإعلان حال دون استقطاب أي مرشحين جديين.

فخلافًا لما كان عليه المشهد قبيل انتخابات 2022، حين شهدت مكاتب القوات حركة نشطة لعدد كبير من الطامحين للانضمام إلى لوائح الحزب، تخلو هذه المرة المكاتب نفسها من أي اندفاعة مماثلة.

ويعود ذلك إلى أن إعلان “القوات اللبنانية” أن تحالفها مع البون بلديًا سيتكرّر نيابيًا انعكس سلبًا على حماسة المرشحين لطرق أبوابها، لإدراكهم أن هذا التحالف سيضمن مقعدين ثابتين في كسروان: واحد لـ”القوات” وآخر للبون، إضافة إلى مقعد للنائب زياد حواط في جبيل، من دون أي فرصة فعلية لمرشح رابع، في وقت يطمح “القواتيون” إلى استقطاب أسماء جديدة إلى اللائحة لتعزيز الحاصل الانتخابي.



تبحث معراب عن مخرج للتنصل من إشهار تحالفها في الانتخابات النيابية المقبلة في كسروان – جبيل مع النائب السابق منصور البون، قبل عام من الاستحقاق، بعدما تبيّن لها أنّ هذا الإعلان حال دون استقطاب أي مرشحين جديين. فخلافًا لما كان عليه المشهد قبيل انتخابات 2022، حين شهدت مكاتب القوات حركة نشطة لعدد كبير من الطامحين للانضمام إلى لوائح الحزب، تخلو هذه المرة المكاتب نفسها من أي اندفاعة مماثلة. ويعود ذلك إلى أن إعلان “القوات اللبنانية” أن تحالفها مع البون بلديًا سيتكرّر نيابيًا انعكس سلبًا على حماسة المرشحين لطرق أبوابها، لإدراكهم أن هذا التحالف سيضمن مقعدين ثابتين في كسروان: واحد لـ”القوات” وآخر للبون، إضافة إلى مقعد للنائب زياد حواط في جبيل، من دون أي فرصة فعلية لمرشح رابع، في وقت يطمح “القواتيون” إلى استقطاب أسماء جديدة إلى اللائحة لتعزيز الحاصل الانتخابي. سليم سعادة وحيدًا قبل الاستحقاق النيابي

مع اقتراب الانتخابات النيابية المقررة في أيار المقبل، يواجه النائب السابق عن الحزب السوري القومي الاجتماعي، سليم سعادة، صعوبة كبيرة في تقرير مصيره الانتخابي، بعد مغادرة شخصيات أساسية ماكينته الانتخابية.

فبعدما كان المرشح السابق وليد العازار أول المغادرين، تبعه القيادي حسان صقر الذي كان يدير الماكينة تنظيميًا، ورجل الأعمال المهندس غسان رزق الذي كان يموّلها ماليًا.

وعمليًا، لم يتبقَّ في فريق سعادة سوى مدير مكتبه جورج ضاهر الذي – وفقًا لمصادر متابعة – يتصرف كـ”وريث” للنائب السابق، ناهيك بتحوّله عبئًا بعدما “نجح”، منذ ما قبل الانتخابات البلدية، بتوسيع شبكة الخلافات مع مختلف الأطراف، ما ترك سعادة وحيدًا من دون حلفاء، ما يفاقم من الصعوبات التي سيواجهها في الاستحقاق المقبل.



مع اقتراب الانتخابات النيابية المقررة في أيار المقبل، يواجه النائب السابق عن الحزب السوري القومي الاجتماعي، سليم سعادة، صعوبة كبيرة في تقرير مصيره الانتخابي، بعد مغادرة شخصيات أساسية ماكينته الانتخابية. فبعدما كان المرشح السابق وليد العازار أول المغادرين، تبعه القيادي حسان صقر الذي كان يدير الماكينة تنظيميًا، ورجل الأعمال المهندس غسان رزق الذي كان يموّلها ماليًا. وعمليًا، لم يتبقَّ في فريق سعادة سوى مدير مكتبه جورج ضاهر الذي – وفقًا لمصادر متابعة – يتصرف كـ”وريث” للنائب السابق، ناهيك بتحوّله عبئًا بعدما “نجح”، منذ ما قبل الانتخابات البلدية، بتوسيع شبكة الخلافات مع مختلف الأطراف، ما ترك سعادة وحيدًا من دون حلفاء، ما يفاقم من الصعوبات التي سيواجهها في الاستحقاق المقبل. أفرام والخازن: تحالف نيابي بعد البلدي

بعد نجاح التقارب البلدي بينهما في انتخابات بلدية جونية، حُسم التحالف الانتخابي النيابي بين النائبين نعمة أفرام وفريد الخازن في كسروان – جبيل، بعدما تمكّنا من تذليل عقدة حزب الكتائب المتعلّقة بسحب ترشيح النائب سليم الصايغ، مقابل ترشيح الكتائب سيدة من بلدة قرطبا في جبيل، مع وعود من أفرام بتجيير كلّ أصواته الجبيلية لها.

كذلك يضع هذا الحلف الثلاثي اللمسات الأخيرة على التحالف مع العوني السابق النائب سيمون أبي رميا، لضمّه للائحة بهدف رفع الحاصل، في ظل تجيير كلّ الأصوات لمصلحة الكتائب.

ويعدّ أفرام المحرك الفعلي لكل ما يجري، سواء في جبيل حيث تشكّل أصواته الدفع الأساسي للمرشح، أو في كسروان حيث يمسك شقيقه فيصل بكلّ مفاصل بلدية جونية، من قطاع الإعلانات إلى ملعب فؤاد شهاب، مرورًا بالرسوم على المؤسسات والأفراد والمنازل.

صحيفة البناء:

خفايا

– اعتبر مرجع سياسي أن الكلام الصادر عن رئيس الحكومة نواف سلام ونائبه طارق متري حول كيفية معالجة الحكومة تحديات مصيرية بحجم الاحتلال “الإسرائيلي” والاعتداءات المستمرّة يجب أن يُصيب اللبنانيين بالذعر، خصوصًا أنه يكشف أن قضية السعي لنزع سلاح المقاومة أبعد بكثير من الحديث المتداول عن حق الدولة باحتكار السلاح، لأن ما قاله سلام ومتري يصادر حق اللبنانيين في المشاركة بتقرير مستقبلهم خصوصًا بالنسبة لأبناء الجنوب الذين يقعون مباشرة تحت تأثير أي سياسة تتصل بكيفية التصرف تجاه الاحتلال والاعتداءات “الإسرائيلية”، وهذا يمنح كلام المقاومة عن الحاجة لربط مصير السلاح بالاتفاق على إستراتيجية الدفاعية مصداقية كبيرة لأن ما قاله سلام ومتري يكشف مسعًى لتهريب إستراتيجية الاستسلام وفرضها على اللبنانيين وترك الجنوبيين يدفعون ثمنها تحت شعار أنّ الدولة تفرض سيادتها. ودعا المرجع إلى السماع مرّة وأكثر لما قاله سلام ومتري حيث لا شيء سوى الاستسلام وما باليد حيلة ولتفعل “إسرائيل” ما تشاء ولبنان يبكي مع وزير خارجيّته.

كواليس

لاحظ متابعون لوسائل التواصل الاجتماعي أن عددًا من العاملين في قناة “الجزيرة” والضيوف المتعاقدين معها كخبراء قد بدأوا منذ يومين يوجهون انتقادات لاذعة للحكومة السورية على خلفية الاجتماع الرسمي لوزير خارجيتها بوزير الشؤون الإستراتيجية في حكومة بنيامين نتنياهو، ما أثار عاصفة ردود من أنصار الحكومة من السوريين وغير السوريين بصورة أوحت بوجود انقسام خليجيّ حول علاقة الحكومة مع “إسرائيل”، وطرح بعض المراقبين تساؤلات عما إذا كان ما يبدو موقفًا قطريًا يترجمه موقف التلفزيون العربي أيضًا يعبر عن موقف قطر فقط أم هو موقف قطري تركي في ضوء ما يثيره عدد من المعارضين للنظام السابق عن قلق تركيّ من انفراد الحكومة السورية الجديدة بإنجاز تفاهمات مع واشنطن و”تل أبيب” من وراء ظهر أنقرة والدوحة وتغطية عواصم خليجية أخرى؟

صحيفة اللواء

همس:

– شخصية لبنانية، كان لها دورٌ في الخارج، لم تجد تحسنًا في ترجمة الوعود، بعد مضيّ أشهر على سلطة جديدة في البلاد.

غمز:

– تجددت الاتّصالات، عبر مستويات لم تجرَّب سابقًا بين بعبدا وحارة حريك، قبل أيام من المهلة المعطاة للجيش لإنجاز خطته لحصر السلاح.

لغز:

– استبقت بعض مراكز التحويلات المالية ما يدور حول المصارف باللجوء إلى تركيب أجهزة. ِA.T.M في مراكزها الرئيسية.

صحيفة الجمهورية:

يستغل أحد المصارف بوقاحة حسابات الزبائن ويفرض “ضريبة” قسرية على مبلغ الـ 400 دولار الذي أقرّه مصرف لبنان للمودعين، في غياب أي إجراء رادع حتّى الآن.

تفاجأ أحد المسؤولين برد فعل زائر أجنبي، حينما عرض المسؤول موجبات اعتراضه على طرح يسوقه الزائر المذكور، حيث قال الأخير: “أؤكد لك أن الحق معك”.

قال ديبلوماسي غربي: سواء طِّبق قرار سحب السلاح حاليًّا أو لم يُطبَّق، فقد بات في يد الدولة اللبنانية وأصدقائها في العالم، مستند رسمي أقرّته الحكومة، يمكن استخدامه وتنفيذه بحسب الظروف التي تستجد.

المصدر: صحف