الحرس الثوري: تدمير رادار للإنذار المبكر تابع للقوات الأميركية في جزيرة البحرين

أعلنت العلاقات العامة في حرس الثورة الإسلامية، في البيان أن صمود الشعب الإيراني على مدى ثمانية أشهر في مواجهة الظلم والاستكبار العالمي أسهم في إيقاظ الشعوب وتحفيز الشباب في دول عدة.

ويواصل مقاتلو القوة الجوفضائية التابعة لحرس الثورة تحقيق الإنجازات في ميدان المواجهة، بالتوكل على الله والاعتماد على الدعم الشعبي.

واستهدف مقاتلو القوة الجوفضائية، قبل ساعات، رادارًا للإنذار المبكر تابعًا للقوات الأميركية في جزيرة البحرين ودمّروه، ردًا على العدوان الجوي الذي استهدف برج اتصالات في منطقة سيريك.

ويشكّل هذا الاستهداف تحذيرًا جديًا للعدو الأميركي لوقف تحركاته الجوية وعمليات تهريب النفط في مضيق هرمز، مع التأكيد أن القوة الجوفضائية التابعة لحرس الثورة في حالة جهوزية كاملة للردّ من دون قيود جغرافية، في حال تكرار المخالفات والاعتداءات.

وستواجه الشركات المخالفة التي تنساق وراء العدو إجراءات وعقوبات أشد.

المصدر: الاعلام الحربي