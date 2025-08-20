لبنان

الشيخ الخطيب بحث مع وفد “تجمع العلماء المسلمين” في الأوضاع في لبنان والمنطقة

استقبل نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب في مقر المجلس – طريق المطار وفد “تجمع العلماء المسلمين”، ضم المشايخ: حسان عبدالله، غازي حنينة، علي خازم،إبراهيم بريدي، حسين غبريس،زهير الجعيد، ماهر مزهر

وعبدالله الجبري.

وتم استعراض القضايا والشؤون الإسلامية والوطنية وتم التباحث في تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة وما يجري في فلسطين من حرب إبادة وتجويع ضد الشعب الفلسطيني واستمرار الاحتلال والعدوان الإسرائيلي ضد لبنان.

وأكد المجتمعون “ضرورة ترسيخ الوحدة الوطنية من خلال تكاتف اللبنانيين وتضامنهم في مواجهة التهديدات الصهيونية والاخطار الخارجية التي تهدد السلم الأهلي”.

حنينة

وبعد اللقاء، قال الشيخ غازي حنينة في تصريح:” تشرفنا اليوم بزيارة ولقاء سماحة نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى سماحة الشيخ علي الخطيب بإسم “تجمع العلماء المسلمين” في لبنان وتناولنا جملة من القضايا التي تهم لبنان ومنطقتنا.وأكدنا أمام سماحته أن هذا السلاح الذي يثار الكلام حوله اليوم والذي اتخذت الحكومة قرارا بشأنه إنما هو سلاح لبنان بالدفاع عن أرضه وعن شعبه وعن سمائه وعن بحره وعن مياهه وعن كرامة لبنان وعن نفط وسيادة لبنان، وتاريخ هذا السلاح يشهد له بكثير من الفخر والعز بأنه ما كان يوما إلا من أجل لبنان والدفاع عنه والحفاظ على لبنان في وجه العدو الإسرائيلي والإرهاب التكفيري”.

أضاف حنينة:” ومن هنا، أكدنا أمام سماحته أن هذا السلاح لا نقبل ولا نسمح بالمساس به أو التعرض له في أي شكل من الأشكال لأنه هو بأيد لبنانية ولمصلحة لبنان وشعبه”.

واردف :”الأمر الآخر أكدنا مع سماحة الشيخ الخطيب حفظه الله، أن الوحدة الإسلامية والوطنية هي صمام الأمان لهذا الشعب وصمام الأمان لهذا البلد في حاضره ومستقبله، في تاريخه منذ نشأته كانت الوحدة الوطنية والوحدة الإسلامية هي العامل الأساسي في الحفاظ على لبنان بكل مكوناته المذهبية والطائفية والسياسية والفكرية”.

وقال :”لبنان بلد التعددية بلد العيش المشترك والوحدة الوطنية والوحدة الإسلامية وأن كل الذين ينفخون اليوم في نار الفتنة سواء كانوا بصفات دينية أو سياسية أو إعلامية أو ثقافية إنما ينفخون في نار إشعال لبنان وهذا لن نقبل به ولن نسمح له أن يصلوا من خلاله لأهدافهم وإدخال لبنان بآتون الفتنة الطائفية والمذهبية وتاريخ تجمع العلماء المسلمين على مدى أكثر من أربعين عاما يشهد لهذا التجمع، بأنه هو رائد الوحدة الإسلامية وهو رائد الوحدة الوطنية”.

وتابع :”النقطة الثالثة التي تعرضنا لها بالحديث مع سماحة الشيخ، هو الكلام اليوم عن تبريرات جرائم العدو الصهيوني تجاه لبنان وشعب لبنان وخاصة أبناء الجنوب الذين يستشهدون على أرض الجنوب بفعل الإجرام الصهيوني وتأتي بعض الأصوات اللبنانية للأسف لتبرر للعدو الصهيوني جرائمه وتغطي جرائمه، وتعتبر أن جرائمه حق مكتسب لهذا العدو بقتل أبناء لبنان وتدمير ممتلكات اللبنانيين والتعرض لأرزاق اللبنانيين في الجنوب، ولذلك كل أولئك الذين يطالبون اليوم بالصلح مع إسرائيل والسلام مع إسرائيل إنما هم في دائرة الخونة ودائرة الذين يرتمون في أحضان العدو الصهيوني وهذا بنص القانون والدستور غير مقبول وغير مسموح به”.

وختم حنينة :”أما النقطة الأخيرة، التي تناولناها مع سماحة الشيخ وهو الوضع الخطير الذي يمر به الشعب الفلسطيني في غزة وما يحضر لمدينة غزة والشعب الفلسطيني على أيدي العدو الصهيوني المدعوم أمريكيا وأمام صمت عربي رهيب يذبح الفلسطينيون ويقتلهم وتمارس أبشع أنواع صور الإجرام من قبل المؤسسة الصهيونية على أبناء الشعب الفلسطيني في غزة، ونحن هنا نؤكد مع الشعب الفلسطيني ومع أهل غزة ومناصرتهم وتقديم كل إمكانيات الدعم لهم ليبقوا في صمودهم وإسقاط المشروع الصهيوني على أرض غزة وإسقاط ذلك المشروع الذي يعمل على تهجير الغزاويين وإخراجهم من غزة باتجاه سيناء أو باتجاه الأردن أو باتجاه سوريا”.

بول الحامض

واستقبل الشيخ الخطيب الدكتور بول الحامض والإعلامية مريم بيضون.

وقدم الحامض للشيخ الخطيب كتابه الموسوم بعنوان “الإصلاح الإداري في لبنان، اللامركزية الإدارية جسر عبور نحو التنمية المستدامة”، وتمنى سماحته للمؤلف دوام التوفيق في اصدار مؤلفات جديدة.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام