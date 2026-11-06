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    عربي وإقليمي

    حرس الثورة: تدمير طائرة مسيّرة MQ1 في سماء جزيرة قشم

      أعلنت العلاقات العامة لحرس الثورة الإسلامية عن تدمير طائرة مسيّرة من نوع MQ1 في سماء جزيرة قشم.

      وجاء بيان العلاقات العامة لحرس الثورة كالتالي:
      قبل دقائق، تم اعتراض وتدمير الطائرة المسيّرة الأمريكية MQ1 السادسة عشرة بواسطة منظومة الدفاع المتطورة الجديدة للحرس وتحت سيطرة شبكة الدفاع الجوي الموحدة للبلاد في سماء جزيرة قشم.

      إن الهزائم المتتالية لمهام الاستطلاع لدى العدو تلقي بظلالها على السجل الأسود لقيادة براد كوبر، ومقاتلو الحرس، بإحاطتهم المعلوماتية ورصدهم المستمر للتحركات الجوية للعدو، يراقبون الأنشطة الاستطلاعية وأنماط طيران هذه الطائرات.

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