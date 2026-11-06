روبيو ينفي عزمه مغادرة منصبه من أجل الترشح للرئاسة

نفى ​وزير الخارجية ‌الأميركي ماركو روبيو ​صحة ​التقارير التي تشير إلى ⁠أنه سيغادر ​إدارة الرئيس ​دونالد ترامب من أجل الترشح للرئاسة.

وقال ​في مقابلة ​مع صحيفة «نيويورك تايمز» ‌إنّ ⁠العمل مع ترامب حتى نهاية ولايته «كان ​دوما ​خطتي».

ونقلت ⁠الصحيفة عن روبيو ​قوله «حرفياً، لن ​أتحدث ⁠بعد الآن عن عام ⁠2028… ​لن أفعل ​ذلك ببساطة».

من جهتها، نقلت صحيفة «نيويورك بوست » عن مصادر أنّ روبيو يُنظر إليه بوصفه مرشحاً رئاسياً جدياً عن الحزب الجمهوري في المستقبل، مشيرة إلى قوله إن لديه مهامّ لم تكتمل بعد في وزارة الخارجية، وإنه من غير المتوقع أن يغادر منصبه في أي وقت قريب.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول في الإدارة الأميركية أنّ خطة روبيو منذ اليوم الأول لإدارة الرئيس دونالد ترامب كانت البقاء في منصبه طوال السنوات الأربع.

وفي السياق، قال مصدر في الحزب الجمهوري إن روبيو أوضح أنه سيتنحى جانباً إذا قرر نائب الرئيس جيه دي فانس خوض السباق الرئاسي عام 2028. وأضاف أن النتائج التي وصفها بالكارثية في انتخابات الكونغرس وضعت فانس في مأزق.

روبيو وفانس أبرز المرشحين المحتملين لخلافة ترامب

ومن المتوقع أن يحتدم سباق خلافة الرئيس دونالد ترامب في ظل وجود مجموعة كبيرة من المرشحين الديمقراطيين الذين بدأوا بالفعل الاستعداد لعام 2028 من دون أن يبرز حتى الآن مرشح رئيسي واضح.

وأمضى المرشحون المحتملون، وبينهم حكام ولايات وأعضاء بمجلس الشيوخ ومرشحون رئاسيون سابقون، الأسابيع القليلة الماضية من حملة انتخابات التجديد النصفي في جولات مكثفة عبر الولايات التي ستشهد تنافسا مبكرا على الترشح، وذلك بعد أشهر من استمالة المانحين وتعزيز حضورهم الإعلامي ونشر الكتب، وهي خطوات مألوفة في طريق الترشح للبيت الأبيض.

وفي ما يتعلق بالجمهوريين، فالساحة الانتخابية أقل ازدحاماً، إذ يُعد نائب الرئيس جيه دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو أبرز المرشحين المحتملين لخلافة ترامب الذي تحول القواعد الدستورية دون ترشحه لولاية ثالثة.

المصدر: صحافة أجنبية