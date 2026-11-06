الاحتلال يواصل خروقاته لوقف إطلاق النار في غزة بعمليات نسف وإطلاق نار مكثف

صعّدت قوات الاحتلال الإسرائيلي خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبر تنفيذ عمليات نسف وإطلاق نار مكثف من الآليات العسكرية والطائرات المسيّرة في مناطق متفرقة من القطاع.

وأطلقت آليات الاحتلال، فجر اليوم الجمعة، نيرانها بكثافة شرقي مدينة غزة، بالتزامن مع تنفيذ أربع عمليات نسف شرقي المدينة، فيما استهدفت طائرة مسيّرة إسرائيلية من نوع كواد كابتر حي التفاح شمال شرقي المدينة بإطلاق النار.

وامتدت عمليات إطلاق النار إلى المناطق الشرقية من حي التفاح ومدينة خان يونس وجنوبها، إضافة إلى المناطق الشرقية من مدينة دير البلح وسط القطاع.

وكان خمسة فلسطينيين، بينهم سيدة، قد استشهدوا وأصيب آخرون، أمس الخميس، بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من القطاع، في ظل استمرار خروقات اتفاق وقف إطلاق النار.

وتتواصل الاعتداءات الإسرائيلية رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 11 تشرين الأول/أكتوبر 2025، وسط استمرار عمليات القصف وإطلاق النار والنسف في مناطق مختلفة من القطاع.

ووفقاً لوزارة الصحة في غزة، ارتفعت حصيلة الشهداء منذ بدء وقف إطلاق النار إلى 1602 شهيد، إضافة إلى 5799 مصاباً، فيما بلغ عدد الشهداء الذين جرى انتشالهم 847 شهيداً.

وأظهرت البيانات ارتفاع الحصيلة التراكمية للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 إلى 74618 شهيداً و175925 مصاباً.

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام