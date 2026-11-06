امريكا | حاكم كاليفورنيا الديمقراطي يخفف جميع أحكام الإعدام في الولاية إلى السجن المؤبد

أعلن حاكم ولاية كاليفورنيا الديمقراطي غافين نيوسوم، اليوم الخميس، أنّه خفف جميع أحكام الإعدام في الولاية إلى السجن المؤبد، في خطوة ستؤثر على 548 شخصاً.

وكتب نيوسوم في رسالة موجهة “إلى جميع سكان كاليفورنيا”: “قررت ممارسة سلطتي الدستورية في العفو لتخفيف جميع أحكام الإعدام في كاليفورنيا إلى السجن المؤبد دون إمكانية الإفراج المشروط”.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الصلاحيات الدستورية الممنوحة لحاكم الولاية في منح العفو وتخفيف الأحكام. ومن شأن هذا القرار أن يشمل 548 محكوماً بالإعدام في الولاية، وفق ما أعلنه نيوسوم.

وكان نيوسوم قد اتخذ في السنوات الأخيرة مواقف متعددة بشأن قضايا العدالة الجنائية والحقوق المدنية، من بينها إعلان وقف تنفيذ أحكام الإعدام في الولاية.

يُذكر أن القرار أُعلن في الخامس من نوفمبر 2026، ويأتي في سياق النقاش المستمر في الولايات المتحدة حول عقوبة الإعدام وسبل تطبيقها.

المصدر: وكالة يونيوز