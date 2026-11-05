الخميس   
   05 11 2026   
   24 جمادى الأولى 1448   
   بيروت 15:28
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عربي وإقليمي

    القوات المسلحة اليمنية تنفي استهداف المدينة المنورة وتؤكد اقتصار عملياتها على المنشآت النفطية والعسكرية

      نفت القوات المسلحة اليمنية الادعاء السعودي بشأن اعتراض صاروخ في أجواء المدينة المنورة، مؤكدةً أن عملياتها لا تستهدف سوى المنشآت النفطية والقواعد العسكرية السعودية.

      واعتبر المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، أن هذا الادعاء يمثّل استمراراً لما وصفه بـ«البهتان الكبير والعظيم» بحق الشعب اليمني وقواته المسلحة.

      وشدّد سريع على أن الشعب اليمني، «يمن الحكمة والإيمان»، من أكثر الشعوب تقديساً للمقدسات، معتبراً أن من يمثّل خطراً عليها هو «الذي يستجلب إليها فعاليات الفسق والفجور».

      المصدر: الاعلام الحربي اليمني

      مواضيع ذات صلة

      اليمن | ارتفاع حصيلة ضحايا استهداف الطيران السعودي لمديرية حيفان إلى 8 شهداء وجرحى

      اليمن | ارتفاع حصيلة ضحايا استهداف الطيران السعودي لمديرية حيفان إلى 8 شهداء وجرحى

      شهيد طفل وجريح مدني جراء غارات العدوان السعودي على صعدة

      شهيد طفل وجريح مدني جراء غارات العدوان السعودي على صعدة

      إعلان النفير والتعبئة العامة في اليمن لمواجهة التصعيد

      إعلان النفير والتعبئة العامة في اليمن لمواجهة التصعيد