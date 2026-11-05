القوات المسلحة اليمنية تنفي استهداف المدينة المنورة وتؤكد اقتصار عملياتها على المنشآت النفطية والعسكرية

نفت القوات المسلحة اليمنية الادعاء السعودي بشأن اعتراض صاروخ في أجواء المدينة المنورة، مؤكدةً أن عملياتها لا تستهدف سوى المنشآت النفطية والقواعد العسكرية السعودية.

واعتبر المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، أن هذا الادعاء يمثّل استمراراً لما وصفه بـ«البهتان الكبير والعظيم» بحق الشعب اليمني وقواته المسلحة.

وشدّد سريع على أن الشعب اليمني، «يمن الحكمة والإيمان»، من أكثر الشعوب تقديساً للمقدسات، معتبراً أن من يمثّل خطراً عليها هو «الذي يستجلب إليها فعاليات الفسق والفجور».

المصدر: الاعلام الحربي اليمني