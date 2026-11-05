لقاءات عين التينة تتناول المشاريع المدعومة من البنك الدولي وشؤوناً صحية وتشريعية

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، مديرة دائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البنك الدولي داليا خليفة وتم عرض للمشاريع التي يدعمها البنك في لبنان وبرامج عمله.

ومن زوار عين التينة عضو اللقاء الديموقراطي النائب مروان حمادة وبحث معه في الأوضاع العامة والمستجدات السياسية وشؤونا تشريعية ووطنية.

والتقى رئيس المجلس، المدير العام لوزارة الصحة العامة وئام ابو حمدان، في زيارة برتوكولية بعد تسلمه مهامه في الوزارة. وكانت ايضا مناسبة لعرض الواقع الصحي والاستشفائي وبرامج عمل الوزارة في هذه الاطار.

ومن الزوار نقيب الاطباء في لبنان الياس شلالا، حيث تم البحث في شؤون طبية ونقابية والعلاقة بين نقابة الاطباء والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

المصدر: موقع المنار