السفير العراقي يلتقي وزير الطاقة والمياه اللبناني

التقى السفير العراقي في لبنان محمد رضا الحسيني، اليوم الاربعاء وزير الطاقة والمياه اللبناني جوزيف الصدّي، في مقر الوزارة ببيروت.

وفي مستهل اللقاء، اعرب الوزير الصدي عن اعتزاز لبنان بالعلاقات الاخوية التي تجمع البلدين الشقيقين، كما عبّر عن شكر بلاده للدعم الذي قدمه العراق حكومةً وشعباً الى لبنان، وتناول اللقاء بحث آفاق العلاقات الثنائية وفرص تعزيز مجالات الشراكة والتعاون في قطاع الطاقة، ومتابعة الملفات التي تمت مناقشتها خلال زيارة الوزير الصدّي الأخيرة الى بغداد، وأهمية فتح مجالات تعاون اوسع وتوطيد العمل المشترك بين العراق ولبنان.

من جانبه، أعرب السفير الحسيني عن ترحيب العراق بتطوير اوجه التعاون والارتقاء بالعلاقات الاخوية مع لبنان في المجالات كافة، مشيراً الى اهتمام العراق بتعزيز التنسيق بين الجهات المختصة لفتح آفاقاً اوسع تعود بالنفع لصالح شعبيّ البلدين الشقيقين.

المصدر: بيان