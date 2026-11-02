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تقارير مصورة
انتهاكات إسرائيلية متواصلة في الجنوب.. عمليات تجريف في زوطر الشرقية وتحليق مكثف للمسيّرات
لبنان
02-11-2026 18:26 مساءً
مراسلنا هاشم السيد حسن يطلعنا على موجز الإعتداءات الصهيونية في جنوب لبنان.
المصدر:
موقع المنار
العدو الاسرائيلي
جنوب لبنان
لبنان
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