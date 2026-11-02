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   21 جمادى الأولى 1448   
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    تقارير مصورة

    خمسة شهداء منذ صباح اليوم.. غارات إسرائيلية على مناطق عدة في القطاع

    مراسلنا ناصر الشرقاوي يطلعنا على آخر المستجدات من قطاع غزة.

    المصدر: موقع المنار

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