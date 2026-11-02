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    تقارير مصورة

    الأوضاع المالية والسياسية ومشاريع الليطاني على طاولة الرئيس بري

    استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة النائب الأول لحاكم مصرف لبنان وسيم منصوري، حيث تم عرض للأوضاع العامة لا سيما المالية والنقدية منها.

    ومن زوار عين التينة الوزير السابق غازي العريضي، وعرض معه الاوضاع العامة والمستجدات السياسية والميدانية على ضوء مواصلة اسرائيل اعتداءاتها على القرى والبلدات اللبنانية الجنوبية اضافة لشؤون وطنية.

    واستقبل الرئيس بري المدير العام للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني سامي علوية وأعضاء مجلس الإدارة، حيث تم البحث في أوضاع ومشاريع وخطط وبرامج عمل المصلحة الوطنية لنهر الليطاني بما يتصل بمشاريع الري وتوليد الطاقة الكهرومائية وسبل حماية النهر من التلوث اضافة الى حجم الاضرار الناجمة عن العدوان الاسرائيلي.

    المصدر: موقع المنار

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