ترامب: أوافق على قدوم بولسونارو لأمريكا بعد انتخابات البرازيل

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء إنه يوافق على قدوم السناتور البرازيلي فلافيو بولسونارو إلى الولايات المتحدة، بعد خسارته في الانتخابات الرئاسية التي جرت ​يوم الأحد.

وأفادت رويترز أمس الثلاثاء بأن بولسونارو غادر البرازيل متجها إلى الولايات ‌المتحدة، فيما ذكر مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية أن الوزارة ستمنحه هو وعائلته تأشيرات دخول.

وقال ترامب للصحفيين على مدرج في قاعدة آندروز المشتركة عند عودته من جولة انتخابية في تكساس “حسنا، سأوافق على ​ذلك”، مضيفا أنه سمع أن بولسونارو موجود في الأرجنتين.

وغادر بولسونارو ، الذي لم يعترف ​بعد بهزيمته في الانتخابات أمام الرئيس اليساري الحالي لويس إيناسيو لولا دا ⁠سيلفا، البرازيل بعد أن رفض الامتثال لأمر المحكمة العليا بتسليم جوازات سفره.

وقال ترامب “أعتقد أنهم ​أناس طيبون. كانت الانتخابات غريبة جدا، واعتقد أنها كانت مروعة. لقد قوبلت بتقييمات سيئة. انظروا ​إلى ما حدث لسوقهم”.

وأضاف “أعتقد أن رؤية ذلك أمر فظيع للغاية. لم أنحز لأي طرف، كما تعلمون. أنا أعرف كليهما. أعرف لولا. وأعرف فلافيو قليلا. وأعرف الأب جيدا”.

وكان ترامب يشير إلى الرئيس اليميني السابق جايير ​بولسونارو ، الذي قال عنه سابقا إنه ضحية اضطهاد قضائي في البرازيل.

وقال ترامب “عومل الأب معاملة ​سيئة للغاية. هذا ما اعتقدته، لكنني لم أتدخل في الأمر. هذه البرازيل. إنها دولة مختلفة”.

وفي وقت لاحق ‌اليوم ⁠ذكرت إدارة الهجرة الأرجنتينية أن بولسونارو وعائلته دخلوا البلاد لفترة وجيزة قبل أن يستقلوا رحلة جوية خاصة متجهة إلى جواياكيل في الإكوادور أمس الثلاثاء، وفقا لخطة الرحلة.

وأوضحت الإدارة أن بولسونارو وعائلته دخلوا الأرجنتين بوثائق سفر سارية عبر معبر جسر تانكريدو نيفيس الدولي في إقليم ​ميسيونيس.

المصدر: رويترز