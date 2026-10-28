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    قناة 13 العبرية: بعد فرز 70.7% من الاصوات معسكر نتنياهو يحصد 54 مقعدا والعرب 19 وتراجع معسكر المعارضة الى 47

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