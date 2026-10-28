الهند تجلي أكثر من 180 ألفا مع وصول الإعصار أرناب للساحل

قالت السلطات إن الأشجار سقطت على الطرق السريعة واقتلعت أعمدة الكهرباء، واحتمى الآلاف هربا ​من الإعصار المداري أرناب، وهو إعصار قوي ضرب ‌الساحل الشرقي للهند اليوم الأربعاء.

وتم إجلاء أكثر من 180 ألف شخص في ولايتي أندرا براديش وأوديشا قبل وصول الإعصار.

ولم يتم الإبلاغ عن ​وقوع أي خسائر في الأرواح في أي من الولايتين، ​لكن التيار الكهربائي انقطع واقتلعت الأشجار. وتم إغلاق ⁠بعض المدارس وألغيت بعض خدمات القطارات والرحلات الجوية.

وقالت إدارة ​الأرصاد الجوية إن الإعصار أرناب، الذي صنفته على أنه عاصفة ​إعصارية شديدة جدا، وهي ثالث أعلى فئة على مقياسها، وصل إلى ساحل ولاية أندرا براديش صباح اليوم، ثم تحرك مركز الإعصار بالكامل إلى ​الداخل.

وأعلنت وزارة الطيران المدني في الهند تعليق العمليات في ​ثلاثة مطارات بولاية أندرا براديش.

وفي نيبال المجاورة، قالت مسؤولة الإعلام في إدارة ‌الهجرة ⁠لرويترز إن السلطات علقت إصدار تصاريح الرحلات في المناطق الجبلية المرتفعة لمدة ثلاثة أيام بسبب خطر هطول الأمطار وهبوب عواصف ثلجية.

وهذا موسم الذروة للتنزه في جبال نيبال، إذ كان ​يحصل حوالي 750 ​متنزها على ⁠تصاريح يوميا.

وتشكل إعصار أرناب فوق خليج البنغال، وهو منطقة رئيسية تشهد أعاصير مدارية تسببت في ​عواصف مميتة على الساحل الشرقي للهند.

ولا يزال الإعصار ​الفائق ⁠الذي أودى بحياة ما يقرب من 10 آلاف شخص عندما اجتاح ولاية أوديشا في أكتوبر تشرين الأول 1999 أحد أكثر ⁠الكوارث ​الطبيعية فتكا في البلاد.

لكن الهند طورت ​على مر السنين أنظمة إنذار مبكر وتدابير وقائية لتقليل الخسائر في الأرواح إلى ​أدنى حد ممكن.

المصدر: رويترز