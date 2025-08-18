لبنان

الشيخ الرفاعي: نتمسك بسلاح مقاومتنا فمن دونه لا معنى للمقاومة



شارك المستشار في العلاقات الدبلوماسية الشيخ مؤمن مروان الرفاعي مترئسا وفدا، في اعتصام تضامني في كربلاء، تضامنا مع غزة واستنكارا لما يحدث فيها من انتهاكات على مستوى الإنسانية، وذلك ضمن الوفود اللبنانية المشاركة في فعالية “حملة أنصار القدس”.

وضم الوفد: مسؤول ملف العلاقات السياسية في الحزب العربي الديمقراطي مقرر لقاء الأحزاب مهدي مصطفى، شيخ الزاوية الرفاعية الحاتمية في طرابلس الشيخ بلال الحلاق، الشيخ بشير جاجية، الشيخ طاهر الشريف والمهندس ابراهيم جعفر، الحاج أبو صادق وشخصيات.

وتحدث الشيخ الرفاعي باسم الوفد فقال: “نقف اليوم هنا في العراق لنقول إننا كمحور المقاومة في خندق واحد ومصيرنا واحد وهدفنا واحد، وهو تحرير فلسطين، كل فلسطين من بحرها إلى نهرها. نحن إلى جانب المستضعفين في غزة، فلن نتخلى عنهم، ولن نرضخ للاستكبار والاستعمار الصهيوأمركي”.

أضاف: “إلى من يراهن على سقوطنا، نقول له إننا في لبنان نتمسك بسلاح مقاومتنا إذ من دون السلاح لا معنى للمقاومة، فموعدنا بعد الصبر مع نصر عزيز، وما النصر إلا من عند الله”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام