عربي وإقليمي

جريمة الإبادة الصهيونية في غزة متواصلة

تواصل قوات العدو الإسرائيلي حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، لليوم الـ682 على التوالي، عبر القصف الجوي والمدفعي، وقتل المجوّعين والنازحين، بدعم سياسي وعسكري أمريكي، وصمت دولي، وخذلان غير مسبوق من المجتمع الدولي والدول العربية.

وأفادت مصادر فلسطينية “باستشهاد العديد من المواطنين جرّاء عدوان الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر الاثنين”، ولفتت إلى أن “طائرات الاحتلال شنّت غارات على وسط مدينة خان يونس، تزامنًا مع قصف مدفعي استهدف مناطق وسط وشرق المدينة جنوبي القطاع”، وتابعت “نفذت قوات الاحتلال عمليات تفجير لمنازل جنوبي مدينة غزة”.

وأشارت المصادر إلى أن “قوات الاحتلال أطلقت النار تجاه منتظري المساعدات قرب نتساريم وسط قطاع غزة”، وتابعت “ارتقى 3 شهداء، بينهم طفلة، جرّاء قصف إسرائيلي استهدف نازحين في مديرية التربية والتعليم بحي الدرج بمدينة غزة”، وأفادت “بوصول شهيدة وعدة إصابات إلى مستشفى العودة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، جرّاء قصف الاحتلال منزلًا في محيط مسجد الشقاقي بمخيم 2 بالنصيرات وسط القطاع”.

وقالت المصادر “أُصيب مواطنون جرّاء استهداف طائرات الاحتلال شقة سكنية في محيط مستشفى الشفاء غربي مدينة غزة”، وأضافت “أُصيب مواطنون جرّاء استهداف طائرات الاحتلال فجر الاثنين شقة سكنية في بلوك 12 بمخيم البريج وسط قطاع غزة”.

وتشن قوات العدو الإسرائيلي، بدعم أمريكي مطلق، حرب إبادة جماعية على قطاع غزة، خلّفت حتى الآن 61,944 شهيدًا و155,886 إصابة، وأكثر من 10 آلاف مفقود، ومجاعة أودت بحياة العشرات، فيما يعيش أكثر من مليوني فلسطيني في ظروف نزوح قسري وسط دمار شامل.

ومن بين الشهداء، 10,400 شهيد و43,845 إصابة، استُهدفوا بعد تنصل الاحتلال من اتفاق وقف إطلاق النار في 18 مارس 2025.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام