تقارير مصورة

الاحتلال الإسرائيلي يجدد عدوانه على اليمن ويستهدف محطة كهرباء حزيز في صنعاء

جدد الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم عدوانه على اليمن، مستهدفًا محطة حزيز لتوليد الكهرباء في مديرية سنحان جنوب العاصمة صنعاء، ما أدى إلى انقطاع الكهرباء في أرجاء واسعة من المدينة.

واعتبر مدير المحطة، علي العلايا، أن استهداف المنشأة الحيوية التي تمد المواطنين والمستشفيات بالطاقة دليل على “فشل وتخبط الاحتلال”، مؤكدًا أن هذا الفعل يعد جريمة مخالفة للقانون الدولي الإنساني.

وعند الساعة الرابعة والنصف فجر اليوم، دوّت أصوات انفجارات عنيفة في العاصمة إثر قصف صاروخي نفذته سفن حربية تابعة للاحتلال الإسرائيلي، مستهدفة محطة حزيز.

وقد خلّف الهجوم دمارًا واسعًا في المنشأة، إلا أن هذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها المحطة للقصف، بعد استهدافها سابقًا خلال العدوان السعودي، ثم العدوان الأميركي ـ البريطاني، وصولًا إلى الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة. ورغم ذلك، يؤكد العاملون في المؤسسة العامة للكهرباء استمرار أعمال الصيانة لإعادة تشغيل المحطة.

وصفت مصادر رسمية يمنية الهجوم بأنه “جريمة تنتهك القانون الدولي”، مشيرة إلى أن المجتمع الدولي لم يحاسب الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه في اليمن وفلسطين ولبنان، وأن هذا العدوان يأتي ضمن محاولات أميركية ـ إسرائيلية بدعم سعودي ـ إماراتي لإحداث فوضى داخلية والتأثير على موقف اليمن المساند لغزة ولبنان.

من جانبه، شدد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن، محمد ناصر البخيتي، الذي زار موقع المحطة عقب القصف، على أن “هذا العدوان لن يمر دون رد”، مضيفًا أن القوات المسلحة اليمنية بصدد تنفيذ عمليات نوعية قد تستهدف محطات كهرباء مركزية، موانئ أو مطارات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ردًا على جرائم الاحتلال.

وأكدت القوى السياسية والعسكرية اليمنية أن الشعب اليمني بكافة أطيافه موحّد خلف قيادته في مواجهة العدوان، وأن التضحيات التي يقدمها تأتي ضمن موقفه الثابت إلى جانب الشعب الفلسطيني ومحور المقاومة.

المزيد من التفاصيل مع مراسلنا في صنعاء حمود شرف.

المصدر: موقع المنار